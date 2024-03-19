Наступление ВСУ на Белгород и Курск. Вся правда об этом и первые итоги

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские подразделения продолжают попытки прорваться в Белгородскую и Курскую области. Что сейчас происходит в приграничье, какие прогнозы делают военкоры, были ли новости об этом сегодня, 19 марта 2024 года?

Наступление ВСУ на российские регионы в марте

«Вот уже шесть дней, как украинская сторона проводит свои акции террора на территории Белгородской области. На Белгородском направлении целью врага, судя по его действиям, является зайти и закрепиться в приграничных пунктах, но также это акции и попытки дискредитации власти и армии РФ. В настоящий момент противник не имеет явных успехов. Неся каждый день большие потери среди личного состава, а также потери техники, врагу так и не удалось закрепиться ни на одном участке навязываемого им же фронта. Имея крупные просчеты в своих действиях, оппонент в очередной раз показал, что способен на подвиги лишь в медиапространстве, так как данная операция разрабатывалась врагом уже достаточно давно. Но при этом, располагая достаточным временем, врагу все равно не удалось реализовать задуманное. Также был сбит Ми-24 с наемниками», — написал «Архангел спецназа Z».

Авторы канала отметили, что ежедневные обстрелы приграничных российских регионов принесли много горя и потерь мирному населению, но никак не помогли тактически и стратегически ВСУ.

«В очередной раз мы лишь убедились, что СВО — это необходимость для уничтожения зреющей опасности для всего русского народа. Вчера и позавчера противник на протяжении дня обстреливал Белгород кассетными боеприпасами На Курском направлении целью врага является заход в населенный пункт Теткино и полный его захват. Но они не ожидали такого отпора в стрелковом бою, понеся потери, отошли и работают сейчас исключительно из артиллерии. Характер их действий был сразу понятен, а именно — после артиллерийской подготовки пытаются зайти малыми группами по 7–10 человек, дабы минимизировать потери, при этом дорабатывая расчетами FPV. Вчера противник на протяжении дня обстреливал н. п. Теткино из артиллерии разного калибра, есть раненые среди мирных жителей», — добавил источник.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Военкор Александр Сладков отметил, что ВСУ пытаются перевести боевые действия на территорию Белгородской и Курской областей.

«Для Киева это новая повестка дня. Новый поворот в стратегии. Разговоры о целях ВСУ выйти на границы 1991 года закончились. Безусловно, это новая опасность: мы пойдем освобождать Херсон, они попытаются пробиться в Белгород. И этот план может стать тем самым „контрнаступом“ ВСУ лета 2024 года. У нас есть все возможности для отражения этой угрозы и перехода к созданию „санитарной линии“ вдоль границ Украины с Россией (Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская области). Выдержит ли такие темпы Украина?» — заявил он.

Военный эксперт Геннадий Алехин подчеркнул, что ВСУ не снизили свою активность в приграничье, несмотря на завершение выборов в России.

«Как и ожидалось, противник после завершения выборов президента Российской Федерации не оставил в покое белгородское приграничье. Вчера в течение полудня противник наносил ракетные удары с двух направлений. Было три атаки, большинство реактивных снарядов средства ПВО посбивали, однако, к сожалению, несколько мирных жителей погибло. В составе расчетов экипажей реактивных установок залпового огня специалисты из ВСУ. Руководят этими обстрелами инструкторы из НАТО. Более того, им в помощь приданы украинские военные пенсионеры, советские выпускники житомирского, одесского, хмельницкого военных училищ. За хорошее денежное вознаграждение бывшие подполковники, полковники запаса охотно взялись консультировать нынешних украинских артиллеристов. Так вот и этим процессом руководят представители НАТО. А также они координируют действия Главного управления разведки ВСУ, именно действия диверсионно-разведывательных групп, которые в течение ночи пытались прорываться в Россию», — отметил он.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

По словам эксперта, Киев прекрасно понимает, что вся эта авантюра на белгородском приграничье уже потеряла политический смысл.

«Выборы им не удалось сорвать. Но эта акция еще имеет военное значение. Сырский пытается завершить строительство линии обороны по линии фронта: Славянск, Краматорск, а также может попытаться создать оборонительные рубежи вокруг Харькова. Верховный главнокомандующий сделал недвусмысленное заявление по созданию санитарной зоны, чтобы не доставали никакие артиллерийские ракетные системы, в том числе натовское вооружение. Ее размер может быть не меньше 100 километров, а расстояние от Харькова до Белгорода — 69 километров. И тем не менее Сырский понимает, что дело у них — швах», — добавил Алехин.

«Старше Эдды» рассказал, что у Белгородской области действуют не только диверсанты ВСУ, но и полноценные армейские подразделения.

«ВСУ закидывают зажигалками Грайворонский район, кидают из РСЗО. Удивляюсь, когда у нас пишут, что противник действует ДРГ. Это никакие не ДРГ, а полноценная армейская операция, с привлечением авиации, ствольной и реактивной артиллерии, танков, ББМ, большого числа беспилотников, тысяч голов личного состава. Конечно, ДРГ тоже действуют, но как составная часть единого общевойскового сражения», — написал он.

Минобороны РФ вчера сообщило, что точным ударом оператор FPV-дрона поразил ДРГ ВСУ.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части населенного пункта Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации. Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными. После удара механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ незамедлительно скрылся с точки погрузки личного состава, бросив раненых», — заявили в ведомстве.

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