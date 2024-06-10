Наступление ВС РФ в Сумской области: сводка 10 июня, куда идет армия России

Фото: МО РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что полк «Ахмат-Чечня» совместно с военнослужащими других подразделений Минобороны РФ взял под контроль село Рыжевка в Сумской области на границе с Курской областью. Что известно о наступлении российской армии?

Что рассказал Кадыров о взятии населенного пункта Рыжевка

По словам главы Чечни, бойцы полка «Ахмат-Чечня» вместе с другими военнослужащими провели тактические действия и взяли под контроль населенный пункт Рыжевка в Сумской области.

«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня», — сообщил Кадыров.

Он также поблагодарил всех бойцов, которые участвовали в штурмовых действиях, позволивших взять под контроль село Рыжевка.

«Я искренне благодарю каждого бойца, участвовавшего в штурме и освобождении населенного пункта. Убежден, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», — подчеркнул глава Чечни.

Фото: МО РФ

Что пишут военкоры о наступлении ВС РФ в Сумской области

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также подтвердил, что ВС РФ выбили из Рыжевки украинские войска.

«Российские войска перешли границу в Курской области и выбили ВСУ из Рыжевки Сумской области. Наши подразделения сняли кадры нанесения минометных, артиллерийских, беспилотных и танковых ударов по противнику. Также в конце ролика показана табличка рыжевских администрации и библиотеки в селе, примыкающем к Теткино Курской области», — говорится в публикации.

Военный корреспондент Юрий Котенок предположил, что взятие под контроль населенного пункта Рыжевка позволит ВС РФ начать создавать буферную зону.

«Новость хорошая — ВС РФ освободили н. п. Рыжевка в Сумской области. Это село даже не приграничное, а самое что ни на есть рубежное. Т. е. стоит непосредственно на границе. По прямой, если смотреть на карту, то до центра российского поселка Теткино — около 4 км. Так вот, на третий год СВО мы наконец-то начали создавать санитарную зону на границе России. Больше не надо юморить про торопливость эстонцев. Боюсь, что это будет неуместно», — пишет Котенок.

Военный волонтер и аналитик Роман Алехин заявил, что Рыжевка не является тактической целью и не позволит начать создание буферной зоны. При этом подобные штурмовые действия позволяют взять в плен бойцов ВСУ.

«Да и операция в Рыжевке — это скорее заход нашей ДРГ, чтобы противник не был на расслабоне. Такие заходы наши спецы практикуют не так чтобы очень редко. Зашли, пошумели, в каких-то случаях — взяли пленных или обнулили опорник, вышли... Примерно так обычно строится работа», — считает Алехин.

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