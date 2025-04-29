Наступление ВС РФ на Харьков 29 апреля: коррупция в армии, успех у Купянска

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 29 апреля 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 29 апреля

«Не прекращаются боевые действия юго-восточнее и северо-западнее Харькова, Купянский участок. В результате упорных боев, которые длились несколько месяцев, наши штурмовые подразделения западной группировки войск овладели населенными пунктами Степовая, Новоселовка. А также за минувшие сутки бойцы 344-го мотострелкового полка взяли под полный контроль населенный пункт Каменка, который расположен в семи километрах от Валуек. Напомню, Валуйки (Белгородская область) — там пробит сухопутный коридор на правый берег реки Оскол, где уже мы закрепились. И населенный пункт Каменка находится на территории Харьковской области, именно ближе к правому берегу реки Оскол», — отметил военный эксперт Геннадий Алехин.

Таким образом, отметил аналитик, с одной стороны ВС РФ контролируют полностью участок дороги от Валуек в сторону Двуречной, могут перебрасывать материальные средства, провизию, дополнительные силы и резервы для основательного укрепления Правобережного плацдарма на реке Оскол.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

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«Северо-западнее Харькова (Липцы, Слатино, Золочев). Противник усилил минирование шоссейных грунтовых лесных дорог по линии: Волчанск, Липцы, Слатино, Золочев. Также, по сведениям моих источников, ведутся усиленные работы по фортификационному оборудованию обороны Харькова. Салтовское водохранилище, напомню, самое живописное место, альпийская Швейцария, как ее называют. Местные базы, коттеджи превращены в базы подготовки диверсионных и штурмовых групп противника, где ведется обучение, инструктаж, стрельбы и где активно работают наемники, в первую очередь из Соединенных Штатов и Великобритании, Франции и Польши», — подчеркнул Алехин.

Также эксперт рассказал о коррупции в армии Украины, которая процветает в Харькове.

Фото: Социальные сети ВС Украины

«В самом Харькове не прекращаются облавы сотрудников ТЦК на мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, особенно сейчас, идет отлов от 18 до 25 лет. Чтобы отмазать, забрать пойманного мужчину из бусика, нужно заплатить $1000. Из самого военкомата — $5000, но уже предупреждают: „поймаем еще раз — принесешь такую же сумму“. Это говорится родственникам. Чтобы переправить мужчину любого возраста за границу, необходимо $20 000. Это из Одессы, допустим, в Румынию, из западной Украины в Польшу $2000 накидывают в Харькове. Чтобы беспрепятственно на блокпостах довести мужика, к примеру, из Харькова на Западную Украину, а затем переправить в Польшу», — добавил Алехин.

«Северный ветер» пишет, что на Липцевском направлении ВСУ трижды пытались провести воздушную разведку позиций ВС РФ.

«„Северяне“ не только сбили все беспилотники, но и уничтожили вражеские ПУ БПЛА. На Волчанском направлении в результате огневого поражения уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ и минометный расчет противника», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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