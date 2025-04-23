Наступление ВС РФ на Харьков 23 апреля: поражение танков, успехи у Купянска

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 23 апреля 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 23 апреля

«Харьков: массированные удары беспилотниками минимум по пяти районам города. Характерная деталь: впервые в этом году „Герани“ били днем, около 13−14 часов. При этом, подчеркиваю, ни один многоквартирный жилой дом не пострадал. Били по районам Основа (Танковый завод имени Малышева), Немышля (там ремонтируют технику и идет сборка беспилотников), Алексеевка (заброшенные ангары из бетонных плит, где изготавливались беспилотники). Вообще хочу заметить, что Харьков в нынешних условиях напоминает какую-то большую, огромную ремонтную мастерскую и цеха по изготовлению беспилотников самолетного типа, а также ремонту бронированной техники. Ночью новые удары: районы Основа, Аэропорт, промзона на Холодной горе, станция разгрузки Балашовка. Минимум прогремело 15 взрывов», — отметил военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, на Харьковском направлении две российские группировки возобновили активность юго-восточнее и северо-западнее Харькова после пасхального перемирия.

«Бьют ФАБ, КАБ, дальнобойной артиллерией, в небе армейская авиация. Поражаются пункты дислокации танковой бригады, четырех механизированных бригад, егерской, 2-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка. Волчанск (река Волчья) и Липцы (Травянское водохранилище): наши штурмовые группы активно вклиниваются в оборонительные порядки противника. Противник упорно цепляется за участок границы между Белгородской и Сумской областями», — сообщил Алехин.

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Фото: РИА Новости Авиабомбы ФАБ-500

По его мнению, активизация подразделений российской армии на Харьковском направлении имеет две задачи.

«Это окончательно выбить противника из белгородского приграничья и как можно ближе продвинуться по направлению к Харькову, нарастить свои усилия по направлению к Изюму и Балаклее, чтобы отсечь снабжение Славянской группировки противника. Бои будут продолжаться с нарастающей силой», — добавил Алехин.

«Архангел спецназа» прокомментировал вчерашние и сегодняшние удары по позициям ВСУ в Харькове.

«Как и в случае с Одессой, местные жители отмечали нехарактерный звук двигателей беспилотников, что подтверждает версию о модернизации дронов. Всего зафиксировано не менее 12 ударов. ПВО ничего не сбила. Одной из целей стала промзона Харькова, судя по району попаданий. Еще одним районом, по данным харьковских граждан, стал завод ХЭЛЗ на улице Сомовской. Там, по данным жителей, регулярно отмечаются военнослужащие. Важность подобных атак в условиях регулярных провокационных шагов украинского режима крайне высока. Да и результативность растет с каждым разом. Неспособность украинских формирований сбить „Герань“ указывает на возросшие возможности наших войск и ослабление украинской системы ПВО, которая страдает от дефицита ракет», — добавили авторы канала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Купянском направлении у ВС РФ есть тактические успехи в районе Кондрашовки и Малой Шапковки.

«В Каменке противник удерживает позиции в западной части села. В целом инициатива на участке на нашей стороне. На Харьковском фронте без существенных изменений», — добавил он.

Военный блогер Юрий Подоляка подчеркнул, что ВСУ смогли стабилизировать фронт на Купянском направлении, однако инициатива продолжает находиться у ВС РФ.

«Мы продолжаем пытаться полностью выбить противника из Каменки, а также дожать в свою пользу сражение за Малую Шапковку и Кондрашовку. Везде есть тактические успехи. А еще пытаемся расширять в глубину плацдарм севернее Двуречной. Таким образом, несмотря на относительную стабилизацию фронта, ситуация для ВСУ здесь продолжает оставаться угрожающей. Держим кулаки и молимся за парней», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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