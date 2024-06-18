Наследство 3 млрд, муки, одиночество: какие тайны раскрыл сын Жириновского

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Олег Жириновский

Внебрачный сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (ранее — Эйдельштейн) дал интервью журналистке Ксении Собчак. О чем рассказал родственник политика, какое состояние оставил Жириновский родным, как он уходил из жизни и почему оказался в одиночестве?

Какое состояние у Жириновского

По словам сына лидера ЛДПР Олега, он получил порядка 3 млрд рублей в качестве наследства от отца. В разговоре с Собчак родственник Жириновского уточнил, что каждому из троих детей досталось по 6% от общего дохода.

«И 20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около 3 млрд рублей. Я вступил в это наследство», — рассказал Олег Жириновский.

Он подчеркнул, что большая часть сбережений политика — 70% — отошла ЛДПР согласно завещанию. В документе отмечается, что средств хватит на две партийные предвыборные кампании. Наследник подчеркнул, что никто из детей не остался недовольным.

Также Олег Жириновский высказался о состоянии отца. По его словам, Жириновский-старший сделал максимум, чтобы ЛДПР была самой состоятельной партией в стране, но самого политика нельзя назвать богатым человеком.

«Никогда отца богатым не назовешь. Человек, который ходит и выключает везде свет, [при котором] хлеб не выкинешь, то есть он никогда своими деньгами не пользовался. Язык не поворачивается его богатым назвать. Да, накопил [деньги], но он их никак не использовал», — сказал Олег.

По его словам, знаменитый Maybach Владимира Жириновского сейчас «гниет» на Краснопролетарской улице. Сын политика рассказал, что машина принадлежит партии. Олег также отметил, что хотел забрать машину из-за номеров, однако автомобиль он пока получить не может.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Олег Жириновский

Как умер Жириновский

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Как сообщалось, на фоне перенесенного коронавируса и диабета у политика развился обширный сепсис, отказали оба легких. Лидер ЛДПР был подключен к аппарату, который поддерживал его жизнь.

По словам Олега Жириновского, политик перед смертью испытывал сильные муки. Он признался, что хотел бы прекратить агонию отца раньше.

«Была бы моя воля, я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить? Он недостоин был таких мучений. Такие мучения в концлагере люди не проходят», — сказал Олег.

Мужчина добавил, что в больнице, где находился основатель ЛДПР, не было ограничений на посещения. Однако, по словам Олега, рядом с политиком «никого не было». Перед смертью он остался один, «никому не нужный», сказал сын.

Также Собчак поинтересовалась, почему Жириновский восемь раз ставил себе вакцины от коронавируса. Олег объяснил, что это было связано со спецификой организма.

«Ему вкалывали определенное количество [препарата], потом, спустя короткое время, количество этих антител уменьшалось, и он просто докалывал. Но понятное дело, что не надо было», — уточнил он.

Сын политика добавил, что по материнской линии Жириновского практически все родственники, сестры и братья уходили из жизни примерно в одном возрасте. Он предположил, что лидер ЛДПР в голове это просчитывал и даже в первые дни в больнице «не хотел жить и лечиться».

Что попросил Жириновский у сына перед смертью

Олег рассказал, что Жириновский-старший, выйдя из комы, позвонил и дал ему распоряжение, касающееся недвижимости. Мужчина уточнил, что политик просил купить квартиру в Дубае, когда он выйдет из больницы.

По словам сына Жириновского, во время телефонного разговора лидер ЛДПР также потребовал принести в больницу кролика, говяжий язык и квашеную капусту.

«Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги (со счета Жириновского. — NEWS.ru) квартиру в Дубае», — сказал Жириновский-младший.

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