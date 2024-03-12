«Наших не проведешь»: Коц раскрыл, кого точно нет в составе украинских ДРГ Коц: в украинских ДРГ нет легионов с русскими бойцами

Фото: МО РФ

Украинские военные в настоящий момент активно распространяют информацию о том, что в составе диверсионных групп ВСУ значатся русские, однако вместо них там «горстка вырусей», сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он подчеркнул, что россиян такой дезинформаций не проведешь, однако на западную аудиторию она действует как экзотика.

Сейчас противник снова активно пиарит отряды манкуртов из всевозможных «русских» корпусов, батальонов и легионов. Расчет простой как три рубля: создать видимость того, что с «кровавым режимом» борются сами россияне, — отмечает Коц.

В качестве примера он привел майский «рейд» украинских диверсантов 2023 года, которые заявляли, что являются русскими. Коц напомнил, что «русские легионеры» на видео демонстрировали отличное знание польского языка.

Наших людей, конечно, этим не проведешь. <...> Есть горстка вырусей, которые выступают в качестве фирмы-прокладки, под ширмой которой действуют как кадровые подразделения ГУР МО Украины, так и отряды наемников, — написал военкор.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские подразделения сегодня утром, 12 марта, пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По данным канала, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.