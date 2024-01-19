Наше зерно гниет в Африке. А как же голодающие?

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Африканские эксперты бьют тревогу: немалая часть нашего зерна, поставляемого в Африку, включая чисто благотворительные бесплатные отгрузки беднейшим странам Черного континента, просто пропадает.

Нет достойных зернохранилищ с поддержанием постоянной температуры, что особенно важно в местном чрезвычайно влажном климате. Все те же «направления» вместо шоссейных дорог, на колдобинах которых гибнет еще часть урожая, собранного на наших полях. Словом, повторяется классическая старая история с иностранной помощью. Другое дело, что на фоне нарастающих в мире в целом продовольственных проблем такое отношение к хлебу насущному поднимает целый ряд проблем морального плана.

Конкуренция благотворителей

В любой африканской столице вы найдете современный европейский супермаркет с полным набором продуктов, произведенных, за исключением папайи и манго, далеко за пределами континента. Местное же население в основном закупается на рынках, где развешанные свиные туши облеплены тучами прожорливых мух. Тотальная антисанитария — обычный спутник африканских городов, что в принципе отражает взгляд местного населения на стратегические проблемы с продовольствием.

Несмотря на рост доходов от экспорта минерального сырья, углеводородов и древесины, тотальная коррупция и вечная политическая нестабильность, переходящая в фазы гражданских войн, не позволяют создать климат, благоприятный для инвестиций в важнейшие сферы экономики. Включая пищевую промышленность и переработку сырья.

И конечно, бесплатные поставки того же зерна неизменно принимаются с выражением полнейшей благодарности, но на деле особенно не ценятся. А потому и забота о сохранности такого достояния порой стремится к нулю.

Тем более что на благотворительные поставки одних стран тут же откликаются другие, создавая благоприятную для Африки конкуренцию. И можно брать ото всех сразу, демонстрируя по очереди свою лояльность то СССР, то Китаю, то ныне России и Евросоюзу. А есть еще поставки продовольствия по линии ООН...

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Об удочке и рыбке

Давно сказано, что развивающимся странам надо дать не рыбу, а удочку для того, чтобы они сами научились ловить. Как мы помним, России пришлось списать более $100 млрд долга, накопленного в первую очередь африканскими странами перед Советским Союзом. Ясно, что расплатиться они не смогли бы, но и возможность получить хоть часть того долга бананами была сочтена у нас дурным тоном. Россия вступала в разного рода международные финансовые организации и хотела быть в тренде поддержки африканцев.

Теперь наш подход к странам континента куда более прагматичен. И помимо зерна мы готовы были также на безвозмездной основе поставлять африканцам и наши удобрения, часть которых, правда, оказалась заблокированной в прибалтийских портах. Но такая практика поддержки развивающихся экономик выглядит куда более логичной.

А то ведь СССР безвозмездно строил в джунглях стадионы, открывал металлургические заводы в государствах, не вышедших из стадии родоплеменных союзов. А бывшие колонизаторы по-прежнему скупали там все за стеклянные бусы.

Капитализм есть капитализм

Конечно, сейчас расклады меняются. В Африку стремятся и наши деловые сообщества, намереваясь включиться в конкуренцию с Китаем и Западом за разработку местных минеральных богатств. Естественно, что часть заработанных таким образом средств может быть инвестирована и в строительство тех же зернохранилищ и крупных холодильников. При условии, конечно, что эти объекты будут в собственности наших компаний. Ну или совместной, но при нашем сильном и ответственном контроле.

Вот тогда и бесплатные поставки зерна и удобрений логично впишутся в программу комплексного и реально взаимовыгодного сотрудничества. Но любому капиталу нужны гарантии. И появление в ряде стран континента наших военных «инструкторов», представляющих ЧВК или напрямую Минобороны, как уже показала практика, — лучшая гарантия для комплексных инвестиций в добычу урана, золота, платины, бокситов. А потом и зернохранилищ.

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