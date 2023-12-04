Нас хотят запутать: почему пошли разговоры о мире между Россией и Украиной

Фото: kremlin

Валерий Герасимов

Американский журналист Сеймур Херш, известный своими расследованиями и сенсационными разоблачениями, выдал на платформе Substack новую информационную бомбу. По его сведениям, идут переговоры об украинском урегулировании по линии начальника нашего Генштаба Валерия Герасимова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Причем предмет таких переговоров — это возможность фиксации границ по нынешней линии фронта в обмен на согласие России на вступление Украины в НАТО. Украина же возьмет на себя обязательства не размещать на своей территории натовские базы. Но при всем уважении к личности Херша верится в это с большим трудом. Однако серьезный вопрос — кто и зачем сливает ему такую сомнительную информацию.

Окончательно свалить Залужного

Причем Херш оговаривает, что сам Зеленский и американцы в курсе таких контактов и их не одобряют. Иными словами, несмотря на конституционный запрет на ведение мирных переговоров с Россией, главком взял на себя такую инициативу, практически подставившись под обвинения в национальной измене.

И таким образом преподнес Зеленскому на «тарелочке с голубой каемочкой» возможность отправить уже и политического соперника под военный суд. Появился шанс как минимум заставить генерала отказаться от участия в президентских выборах.

Впрочем, все это можно было бы трактовать как доказательство утраты Владимиром Зеленским властных рычагов и перехода инициативы в руки военного командования. Однако упорство, с которым сам пан президент отказывается проводить в будущем марте президентские выборы, несмотря на давление США, как раз свидетельствует о его решимости свою власть увековечить. И военные действия — главная на это счет «отмазка».

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Зачем использовали имя Херша

Сеймур Херш — журналист авторитетный. Всем памятна его недавняя версия взрывов «Северных потоков», осуществленных американцами при поддержке норвежских водолазов. Причем мы не знаем ни об одном судебном иске против него, хотя Белый дом все возмущенно отрицал.

Вывод один: журналист работает на очень влиятельные политические кланы, которые посредством таких публикаций подают друг другу и миру сигналы. Так что и этот слив о ведущихся переговорах по линии Герасимов — Залужный сделан не просто так. И нам остается только гадать, на кого он нацелен.

Последнее ли это предупреждение Зеленскому, которому дают понять, что власть действительно может быть передана военной хунте, если он продолжит упираться? Или же Кремлю очерчивают область возможных компромиссов, тестируя его реакцию.

Ну а авторитет самого Сеймура Херша был нужен исключительно для того, чтобы к этой информации было привлечено широкое внимание. Запущен информационный «меченый атом», реакция на который будет фиксироваться и анализироваться.

А может, таким образом решили скомпрометировать и другие заявления пожилого журналиста? О взрывах тех же «Северных потоков». Часто цели в большой игре не те, что представляются изначально.

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