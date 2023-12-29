Нарышкин заявил об угрозе вмешательства других стран в выборы президента РФ Нарышкин: СВР предотвратит любые попытки вмешательства в выборы президента РФ

Фото: svr.gov.ru

Сергей Нарышкин

Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) приложат все усилия для предотвращения вмешательств в выборы президента России, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин в новогоднем видеообращении. По его словам, выборы главы государства станут одним из важнейших политических событий грядущего года. Уходящий 2023 год же Нарышкин назвал временем «испытаний и достижений».

Глава СВР отметил, что никакие внешние силы и другие факторы не должны помешать свободному волеизъявлению народа. Обеспечением безопасности займутся специалисты разведки, которые приложат все усилия для того, чтобы иностранные спецслужбы не смогли повлиять на исход выборов. Говоря об итогах 2023 года, Нарышкин заявил, что россияне становятся свидетелями становления более справедливого мира, основанного на добрососедстве, равенстве, уважении законных прав и интересов всех государств.

Уходящий год был непростым, он сделал каждого из нас опытнее, сильнее, увереннее. Сотрудники Службы внешней разведки в очередной раз продемонстрировали умение держать удар, стойко преодолевать трудности и преграды. Впереди еще много работы, — подытожил он.

Нарышкин ранее заявил, что странам Запада не удастся нанести России стратегическое поражение, о чем свидетельствует ситуация в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, отправка Киеву «бесконечных эшелонов с оружием» не помогла США и Евросоюзу добиться своих целей.