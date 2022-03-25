После того как Украина избавиться от заокеанского гнёта, она будет строить вместе с Россией общее будущее, такое мнение высказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он выразил уверенность, что историческое единство русских и украинцев «не может быть разорвано самыми яростными, самыми ожесточенными усилиями наших врагов».

Остаются ростки братской нам украинской культуры, которые еще взойдут, непременно взойдут и принесут богатый урожай, когда Украина, избавившись от заокеанского гнета, встанет плечом к плечу с Россией, преодолевая последствия нынешнего раскола, строя по-настоящему свободное, общее с нами историческое будущее, — подчеркнул он.

Нарышкин отметил, что несмотря на засилье «омерзительной бандеровщины» и многолетнее оболванивание людей, на Украине ещё осталось много талантливых мастеров словесности, сохранивших верные нравственные ориентиры.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.