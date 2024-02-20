Нарышкин раскрыл, как афганский опыт помогает при проведении СВО Нарышкин: опыт СССР в Афганистане имеет особую ценность при проведении СВО

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Опыт, полученный СССР в ходе войны в Афганистане, имеет особую ценность для проведения военной операции на Украине, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Выступая на заседании круглого стола, приуроченном к 35-летию вывода сил из Афганистана, он отметил, что советские войска смогли предотвратить интервенцию НАТО, передает ТАСС.

В наши дни справедливо говорить о том, что афганский опыт имеет особую ценность для проведения специальной военной операции, специальной освободительной операции, — сказал он.

Нарышкин напомнил, что СССР были вынуждены ввести войска в Афганистан для обеспечения защиты СССР от сил НАТО. По его словам, угроза со стороны Альянса замаячила после госпереворота в стране и смены афганского руководства.

Поэтому 12 декабря 1979 года Центральный комитет партии подтвердил решение о вводе ограниченного контингента войск, а спустя уже две недели первые советские части пересекли афганскую границу, — отметил он.

Глава СВР заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО активно снабжали деньгами и оружием экстремистов, которые стянулись в Афганистан после смены режима. Он назвал символичным тот факт, что «взращенная американцами» «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) позднее совершила самый крупный в истории человечества террористический акт, ударив по центру Нью-Йорка.

И хотя в Афганистане так и не воцарился мир, СССР внес большой вклад в его экономику, подчеркнул Нарышкин. По его словам, Советский Союз оставил после себя более 100 объектов промышленной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

Telegram-канал «Архангел спецназа» накануне 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана опубликовал видеообращение Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, командовавшего 9-й ротой. В нем генерал-полковник поздравляет десантников с памятной датой. Офицер ушел из жизни 13 февраля.