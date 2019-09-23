https://static.news.ru/photo/338a1392-ddec-11e9-9970-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин опроверг утверждения СМИ США о том, что российские дипломатические дачи использовались для слежки за сотрудниками ФБР.

В ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, которое в настоящее время проходит в Казани, директор СВР прокомментировал журналистам соответствующие публикации. По его словам, заявления американских изданий являются чушью, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Нарышкин допустил возможность восстановления прежнего уровня контактов между российской и американской разведками. При этом он отметил, что обмен оперативной информацией с ЦРУ был снижен на фоне внутриполитического кризиса в США, но никогда не прекращался полностью.