Нарусова назвала протестующих у Совфеда «людьми бомжового вида»

https://static.news.ru/photo/e5d78038-67aa-11e9-a7e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

«Людьми бомжового вида» назвала участников одиночных пикетов возле здания Совета Федерации сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова. По её словам, появление таких людей «неприятно».

В ходе заседания комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Нарусова взяла слово , чтобы уточнить, разрешено ли проводить у стен Совета Федерации одиночные пикеты.

Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, — ну, неприятно это. Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это по-моему неприятно, — заявила сенатор.

При этом конкретные требования участников пикетов Нарусова не назвала.

В ответ на реплику Нарусовой глава комитета в СФ Андрей Клишас сообщил, что теперь от сенатора ждут «закона о запрете одиночных пикетов». Как пишет издание Znak.com, Нарусова от такого предложения отказалась .

Людмила Нарусова является членом Совета Федерации от республики Тыва. Этот пост она занимает с 2002 года. Она является вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и матерью телеведущей Ксении Собчак.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что не смогла наладить общение со своей сестрой Марией, дочерью Анатолия Собчака от первого брака, из-за своей матери Людмилы Нарусовой. Об этом писал NEWS.ru.