Россию накроют ливни с градом Гидрометцентр: на юге России, Дальнем Востоке и в Сибири пройдут сильные дожди с градом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Над территорией России начинается столкновение двух воздушных масс: с севера дует прохладный ветер, а с юга — тропический, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, этот процесс приведет к сильным дождям с грозами и градом в ряде регионов России. Ливней на будущей неделе стоит ждать жителям юга России, Сибири и Дальнего Востока, уточнил эксперт.

Вильфанд указал, что сильные дожди пройдут в Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье, в республиках Северного Кавказа и в Калмыкии.

Я бы сказал, что пройдут очень сильные дожди, которые нарушат нормальную жизнедеятельность. Будут грозы, град и усиление ветра. К середине следующей недели ситуация улучшится. Но сильные дожди были будут продолжаться в Омской, Томской, Новосибирской, Амурской, Кемеровской областях. Да и в Красноярском крае, на Дальнем Востоке и Приморском крае тоже выпадут обильные осадки, — сказал синоптик.

Он добавил, что в Псковской и Новгородской областях на следующей неделе также пройдут кратковременные дожди.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается до 28 градусов тепла в дневные часы и до 19 градусов ночью. Он отметил, что такие теплые ночи можно считать тропическими. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что такая погода сохранится до конца рабочей недели.