«Нарушают права»: Союз журналистов о приостановке вещания Sputnik Армения Соловьев назвал нарушением прав приостановку вещания радио Sputnik Армения

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Приостановка вещания радио Sputnik Армения нарушает права граждан этой страны, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Телеведущий отметил, что об этом решении можно лишь сожалеть, и выразил надежду, что оно будет краткосрочным.

О решении приостановить вещание радио Sputnik Армения можно лишь сожалеть. И хочется надеяться, что это решение будет действительно краткосрочным. <...> Ограничения нарушают права граждан получать информацию из источника по своему выбору, — сказал Соловьев.

Он сообщил, что недавно ездил в Армению, где провел форум в российско-армянском университете. По словам журналиста, в мероприятии приняло участие порядка 500 студентов, с которыми он откровенно обсудил взаимоотношения Москвы и Еревана.

Мы откровенно пообщались, и у всех определенно было понимание, что двум нашим странам дружить надо. Большая часть аудитории в Армении знает русский язык, и им интересны наши средства массовой информации, — пояснил телеведущий.

Глава Союза журналистов добавил, что по итогам переговоров России и Армении настроен оптимистично по решению данного вопроса. Соловьев выразил надежду, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему.

Комиссия по телевидению и радио Армении 20 декабря отозвала на 30 дней лицензию у радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором Sputnik Армения. В рамках еще одного решения «Тоспа» получила штраф на сумму в 500 тысяч драмов — около $1200.