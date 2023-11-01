«Нарушал режим»: экс-тренер «Торпедо» о задержанном с наркотиками Бугаеве Тренер Шевченко: Бугаев был нормальным парнем, но иногда нарушал режим

Фото: Александр Федоров/ТАСС

Виталий Шевченко

Футболист Алексей Бугаев был нормальным парнем, но иногда нарушал спортивный режим. Так бывает практически со всеми в молодом возрасте, рассказал NEWS.ru экс-тренер ФК «Торпедо» Виталий Шевченко. Он выразил сожаление в связи с тем, что бывший игрок сборной России был задержан с наркотиками.

Бугаев был нормальным парнем, может быть, немного нарушал режим, ничего особенного не было. Он не был злостным нарушителем режима. Когда был молод, начинал играть, мог нарушать режим, как бывает у молодых ребят, девочки там, мог погулять. Очень обидно, что так получилось, — сказал Шевченко.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. По данным канала, 42-летнему мастеру спорта грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения по статье УК РФ о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По информации SHOT, правоохранительные органы выяснили, что в ночь на 29 октября экс-спортсмен получил запрещенные вещества с помощью закладки. По данным канала, при задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, за что получил семь суток ареста за неповиновение.

Бугаев — воспитанник московского «Торпедо», он также играл за «Локомотив» и «Краснодар». Футболист завершил спортивную карьеру в 29 лет, после чего проживал в столице Кубани.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.