Пассажир перенаправленного из-за БПЛА рейса рассказал о ситуации на борту Пассажир рейса Сочи — Москва сообщил, что экипаж не назвал причину смены курса

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Пассажир самолета, который из-за атаки дронов был перенаправлен в другой аэропорт, рассказал NEWS.ru, что экипаж не назвал истинную причину смены курса воздушного судна и сослался на необходимость в дозаправке. Рейс авиакомпании Ural Airlines, следовавший по маршруту Сочи — Москва, вынужденно сел в аэропорту Жуковский.

Рейс был ночной, все спали. Вроде уже пора садиться, а мы все летим. Пассажиры начали спрашивать, в чем причина. Нам объявили, что по техническим причинам летим в Жуковский, нужна дозаправка, берите багаж и ожидайте в аэропорту. Дети плачут, народ не понимает, — рассказал пассажир.

Экипаж сообщил, что после дозаправки рейс продолжит следовать по установленному маршруту и доставит пассажиров в Домодедово. Однако часть граждан не стала дожидаться отправки и взяла такси до Москвы. Остальные пытались выяснить подробности у представителя авиакомпании.

Я подошел, спросил у представителя, в чем причина, просто из личного интереса. Она объяснила, что Домодедово закрыли минимум на 12 часов и что проще взять такси, если нужно добраться до Москвы, — заявил очевидец произошедшего.

По словам собеседника NEWS.ru, он ехал в Москву через Люберцы, где был сбит украинский беспилотник. На дороге стояли военные автомобили и крупная техника. Предполагается, что речь идет о радарных станциях, фиксирующих перемещения дронов.

Министерство обороны России ранее заявило об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к Москве. В ведомстве отметили, что дрон самолетного типа был сбит силами противовоздушной обороны над Люберецким районом Московской области. Информацию об уничтожении БПЛА также подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин.