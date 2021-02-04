Нарколог: зависимость от «веселящего газа» не отличается от героиновой

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Зависимость, которая возникает из-за вдыхания закиси азота («веселящего газа»), не отличается от героиновой и любой другой наркозависимости. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Московского научного центра наркологии Михаил Михайлов.

Что касается «веселящего газа», история этого вещества идёт с 19 века, даже были эпидемии в Европе, США, когда многие пользовались им. Это род зависимости, наркомании, которая по сути не отличается от героиновой или любой другой. Самый главный вред заключается в зависимости, — заявляет медик.



Ведущий научный сотрудник Московского научного центра наркологии также сообщил, что все психоактивные вещества попадают под действие международного списка наркотических веществ.

И этот список наркотических веществ огромный, туда всё время включают всё новые и новые вещества. Есть психоактивные вещества в широком смысле этого слова: это сахар, корица, перец. Но какие-то из них разрешены — сахара и корицы, а те, которые вызывают зависимость и вредят — запрещены. И как только эти вещества включили в последний список, то они начинают попадать под юридические нормы.



Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административную ответственность за пропаганду употребления закиси азота не по прямому назначению.