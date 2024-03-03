«Напрямую, но без палева»: военкор о признании Шольца по скандальной записи Военкор Коц: ФРГ обсуждала участие в конфликте с РФ «напрямую, но без палева»

Фото: LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне признал аутентичность опубликованного разговора об атаках на Крымский мост, из которого также стало известно о планах Берлина поставить ракеты Taurus Украине, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, российская разведка в последний момент «пригрозила пальчиком», поэтому в ФРГ передумали. При этом главным в этом записи является то, что Германия обсуждала, как бы ей поучаствовать в конфликте с Россией «напрямую, но без палева», добавил военкор.

Между тем основное внимание в пленке на себя отвлек спор об ударах по Крымскому мосту. Хотя самое интересное, на мой взгляд, там обсуждение, как напрямую поучаствовать в конфликте с Россией, но без палева. Как это уже делают французские и британские партнеры, — написал Коц.

В связи с произошедшим военкор поинтересовался, сколько еще подобных «прослушек» Россия прячет в рукаве. После публикации одной из них Украина осталась без «Таурусов», поэтому, как будут использованы другие — любопытно, добавил Коц.

Ранее в СМИ заявили, что перехваченные переговоры высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост могут осложнить отношения Германии и НАТО. Из беседы следует присутствие военных из США, Великобритании и Франции, помогающих Украине обслуживать сложную западную технику, пишут журналисты.