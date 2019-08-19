https://static.news.ru/photo/b491d01a-c28a-11e9-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Госдуму направили инициативу о декриминализации статьи об оскорблениях власти. Её авторы считают, что данная статья противоречит конституционным принципам.

Автором инициативы стала общественная организация «Коллективная защита». Они просят декриминализировать данную статью, так как общественной опасности действия такого характера не несут, а чиновники и обычные граждане должны быть равны перед законом, сообщает RT .

Как сказал основатель организации Марат Аманлиев, законодатели считают, что опасность оскорбления представителя власти настолько велика, что её нужно расценивать как уголовное преступление. Однако аналогичные действия властей в отношении граждан также должны быть уголовно наказуемы.

Выходит, что чиновник или полицейский может оскорблять граждан, не боясь каких-то уголовно-правовых последствий, нарушать право гражданина на достоинство личности. С точки зрения как теории права, так и с правоприменительной такая ситуация — правовой абсурд, – отмечает Аманлиев .

На данный момент мера наказания за оскорбление представителей власти состоит в штрафе до сорока тысяч рублей, обязательных работах на срок до 360 часов и исправительных работах на срок до года.

Как писал News.ru, МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти. Штрафовать можно, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.