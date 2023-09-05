Написать донос на жену за нелюбовь к Путину: это норма или предательство?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербуржец пожаловался в полицию на жену, у которой слишком длинный язык. В своих разговорах она допускает вольности, в частности неласково отзывается о президенте. Да и в целом будто бы плохо говорит о стране. Цитировать свою любимую он постеснялся.

С самого начала эта заметка показалась какой-то чушью. Во-первых, кто только ни звонит в полицию со всяким бредом, отягощенным сезонным обострением. Во-вторых, время действительно неспокойное, и у здорового человека могут не выдержать нервы. Ну и главное, что такое «ласково — неласково» по отношению к главе государства? Как будто именно ласки ему и не хватало от незнакомой женщины из города на Неве.

Допустим, эта дама 56 лет не поддерживает политику президента России. И во весь голос заявляет об этом мужу на кухне. Так есть такие. Это не секрет. И что, это основание для заявления в полицию? Для доноса? Пока человек не совершает противоправных действий: не клевещет, не дискредитирует вооруженные силы (ст. 280.3 УК РФ, до семи лет), да пусть себе убеждает мужа, что ласки от неё не видать ни президенту, ни министру обороны.

Что такое донос сегодня

Во времена больших испытаний доносы и оговоры не только случаются, но и растут. Так было в революционные годы в начале XX века, в Гражданскую, во время коллективизации, перед войной...

Но возможен ли донос на своего ближнего сегодня? Кому режет слух — сигнал. Как он может появиться? Тут не так много причин. Либо дело действительно попахивает дискредитацией, а родные при этом занимают полярные позиции по отношению к власти. Но при этом отношения в семье такие, что они готовы принести их в жертву.

Либо это клевета, полуправда и так далее с целью добить: мужа, жену, отца, мать, когда нет желания сохранить семейные отношения. Все это старо, как мир. Вообще, на Руси отношение к доносу исторически было негативным. Недаром родилась и пословица: «Доносчику — первый кнут!»

Вспомним про Павлика Морозова

Я до сих пор не упомянул Павлика Морозова? Каюсь! Как можно забыть легендарный символ сначала героизма, а позже предательства. Впрочем, и здесь есть нюансы.

Отец Павла, которого звали Трофим, ко времени совершения подвига-предательства ушел в другую семью. Подчеркну, взаимоотношения между доносчиком и жертвой имеют первостепенное значение. А дальше якобы на основании показаний Павла Морозов-старший был осужден на 10 лет. А позже Павла за это и убили вместе с младшим братом.

Но когда по всей стране в школьных дворах забелели гипсовые фигурки Павликов Морозовых, следователь, который вел это дело, вдруг заявил, что основанием для ареста отца стали липовые справки, которые Трофим Морозов выдавал крестьянам, а вовсе не донос. Да и доноса-то никакого не было: мальчик лишь что-то пробурчал на суде утвердительно и все. Однако имя Павлика Морозова уже успело стать нарицательным. И памятники ему стоят до сих пор.

Фото: Public domain/Wikimedia Павлик Морозов

Надо выбрать главное

Если в семье нет согласия по принципиальным вопросам жизни страны, если существуют противоположные взгляды на действия власти, то встает вопрос выбора: искать компромисс или идти своим путем.

Один мой знакомый, назовем его Игорем, с начала СВО был активным участником волонтерской группы. Вместе со своими единомышленниками он собирал для отправки на фронт продукты, медикаменты, технику, оборудование. Но однажды его жена привезла с Украины свою престарелую мать, которая, мягко говоря, не разделяла мысли своего зятя. Последний сделал выбор в пользу семьи и прекратил помогать российским бойцам. Он мог поступить и по-другому. Но его никто не стал осуждать. Время сложных, очень сложных решений.

Жизнь заставляет определяться. Кто-то решает, что лучше приспособиться и переждать, но это редко кому удается. Уважение всегда вызывает четкая позиция, согласны мы с ней или нет.

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