Нанесен удар по ВСУ в Николаевской области: новости СВО на утро 26 июня

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС России около полуночи нанесли удар в районе поселка Весяное, находящегося на противоположном от Николаева берегу реки Юный Бут. По его сведениям, там располагался батальон Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 25 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Танковый тягач MAN HX81 Вооруженных сил Украины, перевозивший танк Т-64, по ошибке приехал на позиции российских войск, сообщил Telegram-канал «Воевода вещает». По данным авторов канала, один из членов экипажа машины погиб, второй сдался в плен.

В сообщении говорится, что случай произошел в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики. Российские бойцы поначалу немало удивились ошибке противника, но быстро сориентировались и сожгли танк. Произошедшее авторы канала охарактеризовали как «поворот не туда».

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы гремели в украинских городах Сумы и Николаев, сообщало издание «Страна». Подробности случившегося не приводились. Местные власти опубликованную информацию не комментировали.

О чем говорили Белоусов и Остин

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Беседа состоялась 25 июня по инициативе американской стороны, отметили в военном ведомстве.

Андрей Белоусов указал своему собеседнику на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, которую вызывают поставки американских вооружений для Вооруженных сил Украины. Ведомство отметило, что стороны обсуждали и другие вопросы.

Фото: kremlin.ru Андрей Белоусов

Как команда Трампа собирается мирить Украину и Россию

План прекращения конфликта на Украине, который представили советники экс-главы Белого дома Дональда Трампа, построен на примитивных угрозах, такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, у него сложилось мнение, что эти люди сделаны «без единого гвоздя», как обычно говорят про народные произведения деревянного зодчества.

Что означает реакция США на инициативу РФ по Украине

Американским властям не нужен мир на Украине, они намерены добиваться стратегического поражения России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, инициатива российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту потребует колоссальных усилий и решимости, ее реализация может занять годы.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press Анатолий Антонов

Как реагирует РФ на поставки сербского оружия Украине

Раздувать скандал вокруг предполагаемых поставок сербского оружия на Украину не в интересах РФ, сказал в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, Белград сегодня остается одним из немногих союзников Москвы в Европе.

Он также отметил, что сейчас на Западе есть много сил, которые желали бы ухудшения отношений России и Сербии. Они применяют к Белграду «метод кнута и пряника», полагает Кортунов.

Что ждет Украину на саммите НАТО

Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, сказал директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Он добавил, что для нее будет выстроен «институционный мост» к этой цели, который позволит ей подготовится к тому времени, когда у всех 32 членов Альянса созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.

Какой обмен пленными провели РФ и Украина

Россия вернула 90 российских военных, находящихся в украинском плену, в результате переговоров, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что взамен Украине переданы 90 украинских военнопленных.

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