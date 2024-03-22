«Нанесем удар»: военэксперт усомнился в производстве вооружения на Украине Эксперт Литовкин: РФ не позволит разместить производство вооружения на Украине

Россия не позволит западным союзникам Киева создавать производство вооружения на территории Украины, выразил уверенность в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал совместное решение Германии и Франции разрешить оборонному концерну KNDS начать производство запчастей в этой стране. По мнению эксперта, армия РФ сразу же нанесет по такому объекту удар.

Я думаю, никакое вооружение там не будет производиться. Никто не позволит никаким франко-немецким компания создавать производство на Украине. Как они построят это производство, мы нанесем по нему удар. Мы что будем ждать, когда они будут выпускать вооружение, чтобы стрелять по нам? — сказал он.

По мнению Литовкина, инициатива о размещении предприятий по производству запчастей на Украине является попыткой «распилить деньги» Евросоюза. Он указал, что Киев готовит заявку в Фонд мира, которым руководит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Выделите нам деньги, чтобы мы строили предприятие в помощь Украине. А потом коварные русские разбили и уничтожили этот проект, а деньги то остались, — так он описал логику стран ЕС.

Французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом заявил, что Германия и Франция договорились предоставить разрешение совместному оборонному концерну KNDS организовать производство запчастей на Украине. По его словам, филиал также займется обучением местных рабочих.