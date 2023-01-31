Намёк фюрера понял: как капитуляция Паулюса переломила ход Второй мировой 31 января 1943 года в Сталинграде сдалась 6-я армия вермахта под командованием фельдмаршала

Фото: Scherl/Global Look Press

Фридрих Паулюс

Окружение и последующий разгром 6-й армии вермахта в Сталинграде по праву считается одной из крупнейших и важнейших сухопутных операций Второй мировой войны. Впервые рейху нанесли настолько чудовищное поражение. Впервые в плен попали 23 генерала вместе с фельдмаршалом. Наконец, разгром окруженных фашистов под Сталинградом показал качественное усиление Красной армии. Её потери убитыми на заключительном этапе оказались почти в 5,5 раза ниже, чем у обороняющихся немецких частей.

На краю триумфа

Перед январем 1943 года Красная армия наконец-то ухватила военную фортуну за горло. Забылись неудачи весны — лета 1942-го — катастрофа под Харьковом, вермахт, непрерывно наступающий на Кавказе, разгром в излучине Дона и выход 6-й армии Паулюса к Волге. Наоборот, в ноябре — декабре 1942 года одна за другой следовали успешные операции Красной армии.

Первой была операция «Уран», которая закончилась окружением фашистских войск под Сталинградом. Советские войска Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов с флангов обрушились на румынскую армию. Последняя не выдержала удара и побежала. Ее во многом подвело слабое техническое оснащение: не хватало артиллерии, а имевшиеся противотанковые 37-мм пушки не пробивали на средней дистанции советские Т-34. С танками у румын также всё не задалось, так как самым популярным танком был R2, аналог лёгкого чешского LT-35.

Фото: Эммануил Евзерихин/РИА Новости Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Оборона Сталинграда. Уличный бой

В результате в конце ноября, встретившись у города Калач, советские войска сомкнули внутреннее и внешнее кольца окружения около сталинградской группировки рейха. В декабре 1942 года провалилась попытка фельдмаршала Эриха фон Манштейна ударом с Котельниково вдоль железной дороги деблокировать 6-ю армию Фридриха Паулюса во время операции «Зимняя гроза». Танковая группа Германа Гота была остановлена действиями 2-й гвардейской армии Родиона Малиновского. Расстояние между внешним и внутренним кольцами окружения на самом узком участке сократилось примерно до 35 километров, но советские подразделения устояли.

Параллельно с этим прорывом Ставка решила провести операцию «Сатурн» — ударом по Ростову-на-Дону разгромить группу войск под руководством Манштейна, устроив фашистским войскам огромный котел. Но для этого, во-первых, не имелось достаточно войск. А во-вторых, контрудар под Котельниково смешал все планы. Вместо это 16–30 декабря для помощи отбивающимся от «Зимней грозы» советским подразделениям была проведена операция «Малый Сатурн».

Юго-Западный и Воронежский фронты превосходящими силами в 700 тысяч человек против 460 тысяч при примерном равенстве сил по танкам, самолётам и артиллерии прорвали оборону вермахта на глубину 100–200 километров. Итальянская 8-я армия — как и румыны, это было слабое звено в обороне Манштейна — была разгромлена. При этом самым удачным и во многом судьбоносным был рейд 24-го танкового корпуса Василия Баданова на аэродром под станицей Тацинской.

Прорыв 20 танков и 200 красноармейцев на взлетное поле привел к панике у аэродромного персонала. Тут было всё как в среднестатистическом боевике: танки ломают хвосты самолётам, пехота стреляет во всё, что движется, охрана разбегается с воплями «ахтунг», побросав оружие, где-то догорает авиационное топливо. В воздух немцам удалось поднять примерно 40 самолётов, остальные были уничтожены на земле.

Так был уничтожен крупный транспортный узел, с которого Манштейн снабжал окружённые в Сталинграде войска Паулюса. Люфтваффе пришлось переносить аэродромы вглубь оккупированной территории, что увеличивало расход дефицитного авиатоплива и уменьшало тоннаж доставляемых грузов.

Красный каток

К январю 1943 года положение осажденной в Сталинграде 6-й армии Паулюса стало очень тяжёлым. Воздушный мост объективно не мог обеспечить выживание 300-тысячной группировки. Количество грузов уменьшалось с каждой неделей, так как советские зенитки, грамотно расположенные по всей степи, разве что прямой наводкой не расстреливали немецкие транспортники. Хорошо, что в окружении были румынские кавалерийские части — это дало окружённым хоть какой-то запас мяса.

Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Сталинградская битва. Разбитый немецкий танк на дороге под Сталинградом

Однако паёк в армии Паулюса перед началом заключительного этапа Сталинградской битвы — операции «Кольцо» — составлял примерно 100 грамм хлеба, не более 50 грамм мяса (в основном конины) и 20 грамм жиров в сутки. Войска голодали, не хватало теплой одежды и, как последний штрих, начались эпидемии инфекционных болезней, в первую очередь туляремии. Командующий понимал, что долго в таком положении он не продержится. Крах был неизбежен, и вставал вопрос о цене — сколько немецких солдатов и офицеров будет убито перед тем, как окружённые капитулируют.

Пока окружённые фашисты решали, что делать, в Москве обсуждался не менее серьезный вопрос — как ликвидировать окруженных. Ситуация была нетривиальной, так как в окружение попало в три раза больше фашистских войск, чем рассчитывали в Ставке, когда планировали операцию «Уран».

Первый план ликвидации Сталинградского котла силами Донского фронта предполагал нанесение сходящихся ударов с севера и юга. Однако из-за сложного рельефа местности генералы Константин Рокоссовский и Николай Воронов предложили другой план — мощный рассекающий удар с запада на восток в сторону разрушенного Сталинграда, с разгромом наиболее боеспособных соединений противника. А уже на втором этапе операции — дробление отступающей армейской группировки.

Ставка согласилась с предложенным планом. Перед началом операции под рукой у Рокоссовского было около 280 тысяч человек, что превышало силы окруженных — в кольце было примерно 250 тысяч человек. Но самым важным было качественное и количественное превосходство в артиллерии, особенного крупного калибра — 152 мм. Советские войска постоянно снабжались снарядами, в то время как армия Паулюса испытывала снарядный голод. На 6-ю армию приходилось около двух тысяч тонн боеприпасов — на несколько дней активной артборьбы, после чего пушки можно было выкидывать на помойку.

8 января 1943 года Рокоссовский направил телеграмму в штаб Паулюса с предложением сдаться. Немецкий генерал, может, и хотел бы капитулировать, но брать на себя ответственность не захотел. Всё-таки могли пострадать и многочисленные родственники. Так что Паулюс запросил мнение вышестоящего командования. Ответил ему лично фюрер, потребовавший стоять насмерть. Паулюс отверг советский ультиматум.

10 января 1943 года советские войска начали своё последнее наступление под Сталинградом. Первые три дня армия Паулюса и румынские соединения упорно отражали атаки советских 65-й, 64-й, 24-й и 21-й армий. Но потом кончились боеприпасы, обороняющиеся дрогнули и стали отступать.

Фото: dpa/Global Look Press Советские войска в Сталинградской битве

Уже 17 января площадь обороны, которую контролировал Паулюс, сократилась в два раза. Был захвачен аэродром Питомник, так что снабжать окруженных фактически уже было негде. Оставшиеся два небольших аэродрома, на которые самолёты люфтваффе и так не могли сесть из-за отсутствия на них серьезного радиолокационного оборудования, были захвачены к 25 января. И в этот же день 21-я и 62-я армии вошли в Сталинград.

На Южном, Северном и Западном фронтах отмечены явления разложения дисциплины. Единое управление войсками невозможно <...>, 18 тысячам раненых не оказывается самая элементарная медицинская помощь <...>, фронт разорван <...>, дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию, — докладывал Паулюс в Берлин.

Повторялся июль 1942 года, но с тем нюансом, что армия Паулюса не имела никаких шансов выжить. 26 января окружённая группировка была рассечена надвое — на северную и южную, а последняя в следующие дни была ещё раз рассечена надвое. Но на Гитлера это не произвело никакого впечатления.

Запрещаю капитуляцию! Армия должна удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона! — требовал фюрер от окруженных.

В это время советские войска уже захватили все господствующие высоты в разрушенном городе, включая элеватор, откуда были выбиты румыны. 31 января генерала Паулюса произвели в фельдмаршалы. Гитлер в своём разговоре с генералом Альфредом Йодлем отметил, что за всю историю войн ещё не было такого, чтобы немецкий фельдмаршал попал в плен.

Советский триумф

Что же, всё когда-нибудь бывает в первый раз. Паулюс намёк фюрера понял, но умирать не захотел. Вместо этого он капитулировал 31 января 1943 года вместе со своим штабом. В плен попали более 35 тысяч человек.

Северная группа войск под руководством генерала Штеккера продолжала сопротивление. Фюрер лично запретил им сдаваться. Тогда 1 февраля, сосредоточив на узком фронте более тысячи орудий, советские войска нанесли артудар по обороняющимся. Этого хватило — 2 февраля остатки 6-й армии и румынских частей сдались Красной армии, всего около 40 тысяч человек.

Фото: Scherl/Global Look Press

Сталинградский котел был полностью зачищен. Потери обороняющихся составили более 140 тысяч человек убитыми и 91 тысячу человек пленными. Безвозвратные потери Красной армии во время операции составили около 26 тысяч человек.

Оборона, а потом и победа Красной армии под Сталинградом были беспрецедентными событиями в истории Второй мировой войны. Впервые был организован и ликвидирован гигантский котел, куда попала одна из самых лучших, опытных и вооруженных армий вермахта — 6-я армия. Впервые в плен был взят немецкий фельдмаршал, да ещё и один из разработчиков плана «Барбаросса» — Фридрих Паулюс. Впервые в колоссальном сражении, которое велось с июля 1942 по февраль 1943 года и в котором с обеих сторон погибли миллион человек, вермахту было нанесено настолько тяжёлое поражение. А кроме его армий были разгромлены итальянские и румынские армии союзников рейха.

Результат этой победы превзошел все ожидания. В Италии она спровоцировала политический кризис, который на фоне побед союзников на Средиземноморском театре боевых действий приведет в скором будущем к свержению диктатора Бенито Муссолини и выходу страны из фашистской коалиции. Румыния лишилась своего какого-либо военного потенциала.

В нацистском рейхе проигрыш привел к трёхдневному трауру и символическим похоронам фельдмаршала Паулюса. На его пустой гроб Гитлер лично положил фельдмаршальский жезл.

Инициатива перешла к союзникам по антигитлеровской коалиции. Окончательный перелом в войне закрепила Курская битва. Третий рейх быстро покатился к своей катастрофе.