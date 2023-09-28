«Нам по силам»: военэксперт заявил о важности технологии слежки за БПЛА Военный эксперт Кнутов заявил о необходимости технологии слежки за БПЛА в России

Фото: МО РФ

Использование нейросети для отслеживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе позволит эффективно анализировать ситуацию в воздухе, рассказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он напомнил, что задача по созданию подобной технологии давно ставилась президентом, и сейчас видны первые результаты работы.

Такая задача давно ставилась президентом, что у нас должно быть создано целое направление беспилотное авиации. Не только военные беспилотники, которые решают военные задачи, но и беспилотники нужны в народном хозяйстве, сфере услуг и других отраслях, — сказал Кнутов.

Военный эксперт отметил, что успех технологии зависит от наличия системы опознавания, если она есть, то в России можно создавать контролирующую систему на основе суперкомпьютера.

Мы же имеем базовые телефонные станции, которые обеспечивают связью миллионы людей. Почему здесь мы не в состоянии сделать нечто подобное? Я полагаю, это нам по силам, — сказал Кнутов.

Ранее специалисты Национальной технологической инициативы создали технологию, позволяющую одновременно отслеживать положение и состояние до 500 тысяч находящихся в воздухе БПЛА. Запуск экспериментального прототипа запланирован на конец 2023 года.