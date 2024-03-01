Налет на оборонный завод, диверсанты в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 1 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Украинские беспилотники попытались атаковать оборонный завод в Нижегородской области. Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР двух украинских шпионов, а в Крыму — двух диверсантов, готовивших теракты в РФ. Трое жителей ДНР получили ранения в результате украинских атак. В Запорожской области под ракетный удар попал фельдшерско-акушерский пункт. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВСУ попытались атаковать оборонный завод в Дзержинске

В ночь на 1 марта ВС РФ пресекли атаку украинских дронов в Нижегородской области. БПЛА были перехвачены средствами ПВО, сообщило Минобороны РФ.

По данным Telegram-канала Baza, дроны направлялись в сторону оборонного завода имени Свердлова в Дзержинске. БПЛА совершили попытку атаки в районе двух часов ночи. Минобороны не комментировало эту информацию.

«Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме», — прокомментировал атаку мэр Дзержинска Иван Носков.

ВСУ выпустили более 100 боеприпасов по ДНР за сутки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 30 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

На Горловском направлении украинские войска совершили 22 обстрела, на Донецком — восемь. ВСУ выпустили по региону 107 боеприпасов. Шесть жилых домов и один инфраструктурный объект получили повреждения.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате прилетов пострадали женщина 1992 года рождения и девушка 2003 года рождения. В Мариуполе получил ранения мужчина 1953 года рождения. Он подорвался на взрывном устройстве.

В ЛНР задержали двух украинских шпионов

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР двух местных жителей, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы. По словам представителей Федеральной службы безопасности, задержанные собирали сведения о местах дислокации личного состава и техники ВС РФ.

В ходе допроса один из подозреваемых признался, что не только получал информацию о перемещениях российской армии, но и призывал в Сети к насилию в отношении военнослужащих. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

В Курской области объявили ракетную опасность

Накануне украинские войска обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, повреждения получили несколько зданий местного сельхозпредприятия и инфраструктурные объекты.

Накануне около 21:30 мск была объявлена ракетная опасность в Курске и Курском районе. Предупреждение действовало примерно до 03:30 мск 1 марта. В это время силы ПВО сбили над регионом украинский беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщило Минобороны РФ.

Утром 1 марта глава региона сообщил, что в Суджанском районе из-за прилета беспилотника временно остались без электричества села Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино.

Пять БПЛА направлялись в сторону Воронежа

Накануне поздно вечером средства обнаружения зафиксировали пять беспилотников, направлявшихся в сторону Воронежа.

Около 23:30 мск администрация Воронежской области сообщила, что БПЛА не пересекли границы региона. Позже местные жители писали в Сети, что слышали взрыв. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли и атаковали дронами Белгородскую область

По данным Минобороны РФ, накануне около 12:50 мск средства ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.

Спустя пару часов губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Краснояружском районе. БПЛА был уничтожен недалеко от села Илек-Пеньковка. Обошлось без последствий на земле.

Позже российское военное ведомство сообщило о ликвидации еще одного дрона около 17:40 мск. Примерно в это же время Гладков заявил об обстреле ВСУ села Нового в Волоконовском районе. В результате атаки получил повреждения легковой автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.

Накануне поздно вечером стало известно об уничтожении над Белгородской областью еще одного беспилотника. Система ПВО сбила его над Корочанским районом, между селом Городище и хутором Резников. Никто не пострадал, разрушений нет.

ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами. Их подозревают в подготовке терактов на территории полуострова.

Среди задержанных житель Симферополя 1984 года рождения. По версии следствия, он планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов Крыма. В мае 2023 года мужчина помогал украинским диверсантам, которые подорвали железную дорогу в Симферопольском районе.

Сотрудники ФСБ также задержали женщину 1986 года рождения. По версии следствия, она имела двойное гражданство — российское и украинское. Действуя по заданию украинских спецслужб, женщина собиралась совершить в Севастополе теракт против одного из военнослужащих Черноморского флота.

Накануне ВСУ попытались атаковать беспилотником Крым. Российское военное ведомство сообщило, что средства ПВО уничтожили БПЛА около 15:45 мск.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Запорожской области

Накануне украинские войска обстреляли село Заря в Черниговском районе Запорожской области. Прилеты ракет были зафиксированы вблизи местного фельдшерско-акушерского пункта и магазина.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в результате обстрела в обоих зданиях выбило стекла. Кроме того, повреждения получили линия электропередачи и два автомобиля.

Украинские военные обстреляли из артиллерии села Херсонской области

Накануне украинские войска обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов Херсонской области. По информации Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Алешки, Пойма и Казачьи Лагери. Минобороны РФ не комментировало это сообщение.

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