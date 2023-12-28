Налет на Крым, попытка теракта под Самарой: как ВСУ атакуют РФ 28 декабря

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Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Два беспилотника сбили ночью над Крымом. В Самарской области предотвратили теракт на железной дороге. В ДНР под огнем оказались школа, детский сад и производство медизделий. Пять дронов совершили налет на Белгородскую область. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Теракт на железной дороге предотвратили под Самарой

Накануне ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подготовке теракта на Куйбышевской железной дороге в Самарской области. Правоохранители установили, что задержанный является сторонником «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Во время обыска дома у задержанного нашли бутылки с горючей смесью, а также компьютер и телефоны, с помощью которых он связывался с кураторами. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. На допросе самарец дал признательные показания.

До этого теракт предотвратили на железной дороге в Ярославле. Подкоп со взрывным устройством заметил дежурный на станции Филино. Прибывшие на место специалисты уничтожили бомбу, а ее обломки отправили на экспертизу.

Производство медизделий попало под удар в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 54 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 51).

Обстрелам подверглись Донецк, Горловка и Ясиноватая, а также Ясиноватский район. В областном центре повреждения получили четыре жилых дома. Девять инфраструктурных объектов попали под удары в Донецке и Горловке, среди них школа и детский сад, административные здания и производство медицинских изделий.

В Петровском районе Донецка украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате ранения получили мужчины 1963 и 1989 года рождения. Следственный комитет РФ намерен расследовать случившееся.

«Следователи СК России будут расследовать очередное преступление ВФУ в отношении мирных жителей Донецка. <...> Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские войска совершили 34 обстрела из артиллерии и РСЗО. На Горловском — 16 артобстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. А на Ясиноватском — четыре артобстрела. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 174 снаряда.

Фото: МО Украины

Беспилотники попытались атаковать Крым

Два украинских беспилотника пытались атаковать Крым в ночь на 28 декабря. Как отчиталось Минобороны РФ, оба БПЛА удалось сбить с помощью средств ПВО над территорией полуострова.

«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА», — писал этой ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, падение обломков дронов к повреждениям инфраструктурных объектов не привело.

В минувший вторник украинские Су-24 выпустили управляемые ракеты по порту в Феодосии. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

Пять дронов атаковали Белгородскую область

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 53 снаряда из артиллерии, минометов и гранатометов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под огнем оказались Щетиновка, Красный Хутор, Лозовая Рудка, Старый, Дроновка, Вязовое, Поповка, Прилесье, Панков, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка. Обошлось без последствий на земле.

Также ВСУ продолжали атаковать региона беспилотниками. В Терезовке упал и взорвался дрон-камикадзе. В Журавлевке один БПЛА сбросил осколочный боеприпас, еще три дрона удалось посадить, после чего они сдетонировали. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

ВСУ обстреляли из артиллерии Херсонскую область

27 декабря украинские войска продолжали обстреливать территорию Херсонской области из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты зафиксировали в Алешках, Подстепном, Пойме и Песчановке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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