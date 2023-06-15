Налет дронов на Крым и бои за Запорожье: как ВСУ атакуют РФ 15 июня В Брянской области есть пострадавшие после обстрелов

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы за минувшие сутки подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о шести сбитых дронах. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших при минометном обстреле. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Крым атаковали девять дронов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что за прошедшую ночь над полуостровом было сбито шесть БПЛА. По его словам, один из них сдетонировал в Красногвардейском районе. На место происшествия выехали экстренные службы. Всего за ночь и утро над территорией полуострова зафиксировано девять беспилотников.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — NEWS.ru). Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла», — написал Аксенов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора

Брянскую область обстреляли из минометов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что вечером 14 июня при минометном обстреле деревни Грудской Севского района пострадали два человека. По его словам, они были в срочном порядке госпитализированы.

«ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека. Бригадой скорой помощи они доставлены в районную больницу», — написал Богомаз.

ВСУ пытались прорваться в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ пытались провести несколько атак на Ореховском направлении Запорожского участка. Украинские войска понесли потери и были отброшены назад. По его словам, украинские солдаты были встречены плотным артиллерийским огнем, а при приближении к позициям Вооруженных сил РФ — еще и стрелковым.

«На данном направлении в районе населенного пункта Работино боевики ВСУ силами до двух рот попытались провести несколько атак с целью захвата наших позиций и прорыва первой линии обороны», — написал Рогов.

Он добавил, что основная цель наступательных действий противника в районе Работино — выход к Токмаку. Рогов подчеркнул, что на данном направлении постоянно ведутся артиллерийские дуэли.

Фото: МО Украины

Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что 14 июня украинские военные пытались прорваться в село Каменское Запорожской области. По его словам, бойцы ВСУ были отброшены российскими войсками с большими потерями со стороны Украины. Населенный пункт продолжает находиться под контролем ВС РФ.

«В результате боя наши бойцы подбили один танк украинских боевиков, а взвод пехоты был отброшен с большими потерями», — сказал военнослужащий.

До этого ВСУ в рамках объявленного контрнаступления уже предпринимали попытку прорыва в Запорожской области. 10 июня ВС РФ отбили наступление в районе города Орехова. По словам Рогова, атака украинских войск успехом не увенчалась, добиться каких-либо результатов во время ночной атаки ВСУ не удалось.

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