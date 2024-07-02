Налет дронов на Брянск, раненые в Белгороде: атаки ВСУ на РФ ночью 2 июля

Фото: МО Украины

Украинская армия ежедневно совершает атаки и обстрелы российских регионов. Какие территории подверглись опасности в ночь на 2 июля?

Как ВСУ атакуют Россию ночью 2 июля

Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат ликвидирован над территорией региона. Пострадавших и разрушений нет.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — проинформировал губернатор.

Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Спустя несколько часов Богомаз рассказал, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский БПЛА над территорией Брянской области. Обошлось также без пострадавших и разрушений.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район. Еще двое были ранены в результате нападения украинских дронов на город Шебекино.

«По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок», — написал Гладков о пострадавших в Белгородском районе.

По его данным, в Шебекино пострадали два человека. Женщина получила осколочные ранения кистей рук. У мужчины — осколочные ранения ног, грудной клетки и головы. Его доставят в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, добавил губернатор.

Как украинская армия атаковала РФ накануне

Российские средства ПВО отразили удар по Севастополю вечером 1 июля, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Осколки упали в прибрежном секторе и Балаклавском районе.

Развожаев предупредил местных жителей о воздушной тревоге в 18:42. Он призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. Спустя 10 минут стало известно о работе ПВО.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал губернатор.

В 19:24 стало известно о ликвидации четырех воздушных целей в небе над регионом. Развожаев отметил, что осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Вскоре последовала отмена воздушной тревоги.

В 20:32 губернатор сообщил об уничтожении пяти воздушных целей.

«По уточненной информации пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе. В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: в одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов, в одном из домов в окнах выбило стекла, еще в одном ТСН возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины. Никто из людей не пострадал. Это главное», — рассказал Развожаев.

Как отметил губернатор, результатом атаки стало падение осколков в жилых районах. Смертей чудом удалось избежать. При атаке на Севастополь 23 июня пляж усыпало суббоеприпасами кассетной боевой части ракеты ATACMS. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна изменила курс и подорвалась в прибрежном районе на севере города. В Минобороны России подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут власти США.

В результате удара ВСУ ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

Одной из погибших стала двухлетняя девочка Елизавета Кирнос. Ее похоронили на «Аллее славы» кладбища Кальфа. Развожаев отмечал, что весь город скорбит из-за произошедшей трагедии.

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