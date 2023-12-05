Заминированный военкомат, удар по зданию МЧС: как ВСУ атакуют РФ 5 декабря

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Больше 40 беспилотников пытались атаковать Крым и Приазовье. В ДНР под удар попали здание МЧС и рынок, пострадали семь человек. В Новосибирске военкомат пытались взорвать с помощью заминированной мультиварки. А в запорожских Пологах БПЛА частично вывели из строя электроподстанцию. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Пологи и Васильевку в Запорожье

Накануне вечером украинские войска атаковали Пологи в Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотники сбросили на город 12 боеприпасов, затем ВСУ обстреляли населенный пункт из артиллерии. Никто из местных жителей не пострадал.

«Боевики ВСУ атаковали электроподстанцию „Пологи-150“ с помощью БПЛА. <...> Выведен из строя на неопределенное время один трансформатор, повреждено несколько изоляторов. Подстанция работает на резервном трансформаторе», — написал он в своем Telegram-канале.

Также под обстрел попала Васильевка. Прилеты фиксировались в жилой части города. В результате повреждения получил один частный дом, ранен 41-летний местный житель.

Больше 40 БПЛА пытались атаковать Крым и Приазовье

В ночь на 5 декабря российские средства ПВО уничтожили 22 беспилотника самолетного типа и еще 13 перехватили над Крымом и Азовским морем, отчиталось Минобороны РФ. Очередную попытку атаки ВСУ предприняли во вторник в районе шести утра: над Азовским морем сбили четыре БПЛА и еще два перехватили.

«Противник намеревался поразить нашу систему противовоздушной обороны, после чего ударить по хранилищам топлива и другими важным объектам. Агрессивные планы врага жестко пресечены», — прокомментировал атаки губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Из-за налета дронов был временно перекрыт Крымский мост. Машины не могли по нему проехать с 03:25. Движение возобновили примерно спустя четыре часа.

Как утверждает Telegram-канал Baza, во время утреннего налета украинские беспилотники пытались атаковать Морской нефтяной терминал. В сторону нефтебазы направлялись два БПЛА. После срабатывания ПВО один дрон взорвался в воздухе, на территории объекта упали его обломки, второй рухнул недалеко от одного из резервуаров.

Кроме того, утром 4 декабря жители крымского села Молочного обнаружили на берегу Черного моря украинский безэкипажный катер со взрывчаткой на борту. Предполагается, что его обезвредили средствами РЭБ, после чего морской беспилотник вынесло на сушу.

Фото: t.me/aakherson Поврежденный автомобиль МЧС в Херсонской области

Беспилотник атаковал машину МЧС в Херсонской области

Украинский беспилотник накануне атаковал пожарную машину в городе Алешки Херсонской области. По словам председателя регионального правительства Андрея Алексеенко, в результате пострадали двое спасателей.

«Сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных», — написал он в своем Telegram-канале.

Здание МЧС и рынок попали под обстрел в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 69 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 59).

Под огнем оказались районы Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район. Повреждения получили восемь жилых домов в Горловке и Донецке. Кроме того, обстрелам подверглись два административных здания, промышленное предприятие, здание МЧС и два энергетических объекта в Горловке. В Донецке пострадали павильоны рынка «Октябрьский рудник».

В результате обстрелов ранения получили семь мирных жителей Куйбышевского и Петровского районов Донецка, а также Никитовского района Горловки.

На Горловском направлении ВСУ совершили 41 артобстрел, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Донецком направлении — 25 обстрелов из артиллерии и РСЗО. А на Ясиноватском направлении — три артобстрела. Всего по населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили 230 снарядов.

Средства ПВО сработали в Ростовской области

Накануне во второй половине дня жители Ростовской области могли слышать взрывы. Как объяснил губернатор Василий Голубев, это было связано с отработкой средств ПВО по целям за пределами региона.

«Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации», — написал он в своем Telegram-канале.

Новосибирский военкомат пытались взорвать с помощью мультиварки

В Новосибирске хотели взорвать военкомат, расположенный в жилом доме на улице Дмитрия Шамшурина. Минувшей ночью на одном из его подоконников обнаружили мультиварку, внутри которой лежало самодельное взрывное устройство.

Прибывшие на место саперы уничтожили находку в безопасном месте с помощью робота-манипулятора. Фрагменты бомбы отправили на экспертизу. Организована проверка.

Почти 70 раз ВСУ выстрелили по Белгородской области

За последние сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 66 артиллерийских, минометных и гранатометных снарядов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, обстрелам подверглись Журавлевка, Щетиновка, Лозовая Рудка, Безымено, Пороз, Козинка, Новая Таволжанка, Муром, хутора Старый и Мухин, а также пограничный КПП «Шебекино».

В результате в Журавлевке повреждения получили два частных дома. А в Лозовой Рудке оборвало линию электропередачи. При этом ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал.

Также ВСУ продолжали атаковать регион с помощью беспилотников. В Щетиновке и Новостроевке-Второй БПЛА сбросили по два взрывных устройства, в Лозовой Рудке и Коновалово — по одному. Обошлось без последствий на земле.

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