https://static.news.ru/photo/5dc62ea6-40d0-11ea-832e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы до миллиона рублей за скрытие реального пробега автомобилей предлагают ввести «Российские автомобильные дилеры».

Замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов подтвердил, что обсуждение инициативы планируется организовать на площадке комитета. При этом сам Старовойтов поддерживает даже более суровые, чем штрафы, меры наказания, такие как уголовная ответственность, пишут «Известия».

Проблема имеет серьёзное общественное значение с точки зрения безопасности движения, — подчеркнул он.

Текст законопроекта может быть разработан до конца 2020 года. Инициатива подразумевает штрафы за скручивание автопробега в размере до 300 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона — для юридических.

Как сообщал NEWS.ru ранее, спрос на подержанные машины в кредит растёт в России. Исследование, проведённое «Тинькофф», показало, что средняя сумма автокредита в России упала на 6,5% за счёт роста спроса на автомобили с пробегом.