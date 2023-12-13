Наказание для Адама, мобилизация: что Кадыров ответил на вопросы россиян Рамзан Кадыров заявил о возможном окончании СВО летом 2024 года

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона заявил, что благодарен всем, кто наградил его сына Адама после избиения Никиты Журавеля, а также поговорил о конце СВО и частичной мобилизации. На какие темы еще ответил политик 13 декабря?

Что Кадыров говорил сыну после ситуации с Журавелем

По словам главы Чечни, его сын «счел бы за честь» понести наказание за избиение сжегшего Коран Никиты Журавеля в СИЗО.

«Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?» — сказал он.

Кадыров подчеркнул, что благодарен тем людям, которые наградили его сына Адама за такой поступок, потому что «они болеют за свою религию».

«В свои годы он проявил героизм, я считаю. Адама наградили разными наградами. Я благодарен им [наградившим] за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет», — подчеркнул Кадыров.

В мае сотрудники правоохранительных органов задержали Никиту Журавеля во время сожжения священной книги на фоне мечети. Было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих. В конце мая нарушителя доставили в чеченский СИЗО.

В августе Журавель сообщил, что во время содержания в следственном изоляторе его избил сын главы республики Рамзана Кадырова 15-летний Адам. Позднее сам политик подтвердил эту информацию и заявил, что гордится сыном.

6 октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя республики, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что Адам Кадыров в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание «Хафиз».

Что Кадыров сказал про мобилизацию и конец СВО

По словам Рамзана Кадырова, Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, а люди в стране поняли, что жители республики являются патриотами.

«Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу», — отметил он.

Также глава Чечни предположил, что спецоперация может закончиться летом 2024 года.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — отметил он, пояснив, что президент России Владимир Путин поставил задачу не разрушать города.

Кадыров обратил внимание, что если бы не стояло такой задачи, то Киев был бы давно уже взят под контроль ВС РФ.

О чем еще рассказал Кадыров в ходе прямой линии

Глава Чеченской Республики признался, что любит красивых женщин и хорошо одеваться.

«Я здравомыслящий, глубоко верующий. Стараюсь ничего плохо не делать, тем не менее я не святой, не духовный наставник. Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться, мне нравится эта жизнь, как и многим людям», — заявил он.

Рамзан Кадыров, комментируя информацию в Сети о своем здоровье, сказал, что он здоров и живой. При этом глава Чечни планирует взять отпуск в следующем году.

«Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — пояснил он.

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