«Наивный» Путин: в чем признался президент РФ, почему считает себя таким Путин: у меня было наивное представление о «цивилизованном» мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что ранее иначе оценивал действия Запада в отношении Москвы. Что сказал глава государства?

Почему Путин назвал себя наивным

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент интервью с Путиным, где российский лидер отмечает, что Запад не был до конца честен с Россией.

«У меня было наивное представление о том, что весь мир, прежде всего так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она стала совсем другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации», — поделился президент.

Глава государства заявил, что «по наивности своей» объяснял негатив со стороны Запада, например, «очевидную поддержку сепаратизма и терроризма на территории России», проявлением «инерции мышления и действий». По словам Путина, в 2000-е он полагал, что на Западе сохранилась привычка «бороться с Советским Союзом», сформированная в среднем классе спецслужб, представителей СМИ и прочих специалистов «по борьбе с СССР», которым «деваться некуда», поэтому они «по накатанной действуют, и все».

Российский лидер признал, что это было наивное представление о реалиях, которые на самом деле, как он осознал позднее, сводились к желанию Запада после развала Советского Союза «доразвалить» Россию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин

Как Путина обманула Меркель

В декабре 2022 года в интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время».

Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делали с начала СВО.

В ответ на это Путин заявил, что слова Меркель для него были неожиданными и разочаровывающими.

«Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, находилось на стороне Украины, поддерживало ее, но мне все-таки казалось, что руководство ФРГ всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились, которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса», — сказал он.

Какие европейские лидеры были наивны в отношениях с Путиным

Лидеры западных стран также сообщали об обмане ожиданий со стороны Путина. Бывший французский президент Франсуа Олланд рассказывал о попытках до 2022 года не допустить эскалации конфликта на Украине, для этого требовалось установить баланс сил и дать понять, что «в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция», во что Путин не верил.

«Путин скорее потеряет рынок сбыта, чем часть территории. Во Франции также проявили большую снисходительность к Путину», — говорил Олланд.

Экс премьер Великобритании также говорил о переговорных сложностях в работе с Путиным.

«Ведь вы не можете ни о чем договориться с Путиным просто потому, что ему настолько очевидно нельзя доверять <...>. Поэтому идея о договоренности с ним «не взлетела», — объяснял бывший премьер Борис Джонсон.

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