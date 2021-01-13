Более четырёх тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Москве

https://static.news.ru/photo/87f4d35e-5578-11eb-acd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Медики Москвы за минувшие сутки зафиксировали 4320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии, как следует из официальных данных, в столице заболели 871 535 человек.

Жертвами эпидемии за прошедшие сутки стали 76 граждан. В целом же с начала пандемии в столице скончались 12 173 пациента.

Вместе с тем 6870 ранее инфицированных москвичей смогли преодолеть болезнь, в целом выздоровевших уже 715 438.

Москва по-прежнему лидирует в статистике заболеваемости. На втором месте традиционно Санкт-Петербург, там за сутки выявлено 3003 заболевших (всего — 284 773), на третьем — Московская область, где зафиксировано 1189 новых случаев коронавируса (171 996).

Наименьшее число новых случаев заражений отмечено в Еврейской автономной области — 12 (3934), Ненецком автономном округе — 6 (825) и Чукотском автономном округе — 3 (561).

Ранее, как писал NEWS.ru, реаниматологи коронавирусного госпиталя, развёрнутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки со стопроцентным поражением лёгких.