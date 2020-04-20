Наибольшая убыль населения зафиксирована в Магаданской области

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Прирост населения по итогу 2017-2019 годов наблюдается в 26 российских регионах, убыль — в 59.

В целом в регионах естественная убыль составила 55,8 тысяч человек или 0,4%. Лидер по приросту населения — Ингушетия (+5,5%), за ней — Севастополь и Ленинградская область (+4,8% и +4,7% соответственно). Наибольшая убыл зафиксирована в Магаданской области. (-3,7%), также в Еврейской автономной области и Коми (-3,6% и −3,5%) соответственно, передаёт РИА Новости со ссылкой на исследование.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне по-прежнему умирают чаще, чем рождаются. Таковы обновлённые данные Росстата. За первые два месяца 2020 года скончались 307,3 тысячи человек, а на свет появилось только 227,2 тысячи малышей. Естественная убыль населения составила 80,1 тысячи человек. Это почти три с половиной условных россиянина на каждую тысячу.