Награждение Моди орденом Андрея Первозванного показали на видео Опубликованы кадры награждения Моди орденом Андрея Первозванного в Кремле

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующие кадры публикует Telegram-канал NEWS.ru. Церемония награждения состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Как сказано в Telegram-канале Кремля, глава индийского правительства удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами. Это высший государственный орден Российской Федерации, им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели, а также другие граждане РФ за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Нарендра Моди провели конструктивный разговор, в ходе которого активно обсудили ситуацию на Украине. Он отметил, что индийский премьер не претендует на роль посредника в урегулировании конфликта.

До этого Моди заявил, что Индия готова оказать любое содействие при урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что гарантировал это в неформальной беседе с Путиным. По его словам, в ходе беседы стороны также сошлись на том, что конфликт должен завершиться как можно скорее.