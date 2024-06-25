Награда от Путина, фильм о Донбассе, гражданство РФ: как живет Стивен Сигал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Голливудская звезда боевиков Стивен Сигал является гражданином России с 2016 года, он неоднократно признавался в любви к стране и ее жителям. Что за награду он получил от президента РФ, почему он решил снять фильм о Донбассе, как относится к СВО и Западу?

Как Стивен Сигал получил гражданство России

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года, после того как российским президентом Владимиром Путиным был подписан соответствующий указ. Известно, что у Сигала имеются российские корни — его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, он перебрался в США в первой половине XX века.

С августа 2018 года звезда Голливуда является спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США.

В июле 2022-го Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России. По его словам, с русофобией он сталкивается каждый день.

«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — сказал он.

При этом Сигал не стал уточнять, что он имеет в виду.

В 2023 году Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. Он напомнил, что у его отца русские корни, а мать была погружена в русскую культуру.

«Моя мать также была погружена в русскую культуру. <...> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — сказал Сигал.

Что за награду Путин вручил Сигалу

30 мая 2024 года президент России вручил Стивену Сигалу орден Дружбы. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан страны.

На церемонии награждения Сигал заявил, что мир максимально близок к третьей мировой войне.

«Весь мир находится в опасной близости к третьей мировой войне. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции», — подчеркнул артист.

Он обратился с призывом объединиться против Запада, в частности, «лживой прессы».

«Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы», — отметил Сигал.

Почему Сигал решил снять фильм о Донбассе

Стивен Сигал два года назад посетил Донбасс. Он побывал в СИЗО в Еленовке и пообщался с украинскими военнопленными. Тогда глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американский режиссер будет снимать документальный фильм о боевых действиях в Донбассе.

По его словам, с помощью будущей киноленты Сигал надеется «изменить взгляд на войну». Он также добавил: после визита в республику актер понял, что «мир не знает правду», так как большинство тех, кто рассказывает о конфликте, не были в местах военных действий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Сигала снять документальный фильм о событиях в Донбассе. По ее словам, депутаты с радостью окажут помощь фильму. Сигал также может получить финансовую поддержку от государства, если он подаст заявку в Минкульт и Фонд кино.

«Если нужна будет помощь, какое-то содействие Государственной думы, мы, безусловно, ее окажем. Команда Сигала может совершенно законным образом подать заявку в Министерство культуры и Фонд кино и получить финансирование под свой проект, но для этого надо этот проект защитить перед министерским советом.<...> Вообще, это замечательно, надо снимать документальное кино», — прокомментировала депутат.

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