«Нагло себя ведут»: Соболев призвал защитить западные границы РФ от НАТО Депутат Соболев призвал защитить западные границы России от НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Западные границы России должны быть хорошо защищены от стран НАТО, поскольку они очень «нагло себя ведут», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, за оборону этой территории будет отвечать Ленинградский военный округ. Соболев отметил, что у западных границ РФ создадут дополнительные войска.

Есть указ о создании двух новых военных округов — Ленинградского и Московского. Ленинградский будет непосредственно отвечать за северо-западное стратегическое направление. Мы будем создавать там дополнительные войска. Никаких сомнений в этом нет. Уж очень они нагло себя ведут, — сказал Соболев.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что расширение НАТО на Восток за счет включения в свой состав Швеции и Финляндии подталкивает Москву к новым мерам. Глава государства подчеркнул, что расширение Альянса создает необходимость в укреплении группировок Вооруженных сил РФ, расположенных на западных границах страны.

Путин также обвинил страны Запада в попытке измотать Россию, втянув ее в новую гонку вооружений. Президент подчеркнул, что западные державы уже применяли такую тактику в 1980-е годы, чтобы измотать Советский Союз.