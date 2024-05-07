Наемники отказываются воевать за ВСУ: новости СВО на вечер 7 мая

Фото: МО Украины

Иностранные наемники стали чаще отказываться от участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, иностранцев уже не заманишь «большими деньгами», и набор в Иностранный легион ВСУ идет все хуже.

Сложившаяся ситуация вынуждает украинские власти давить на Запад, чтобы союзники принудительно отправляли на Украину свежие силы. По словам Рогова, речь о регулярных войсках стран НАТО.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Запад уличили в желании «сварить Россию» на медленном огне

Полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что своих военных в зону СВО могут отправить страны Балтии и Польша. Наемники из этих стран уже принимали участие в военных действиях на Украине, напомнил он. Эксперт обращает внимание на сообщения о создании специальной коалиции, куда войдут страны Балтии и Польша. Тем не менее, отмечает он, не все страны Запада поддерживают идею отправки своих военных на Украину.

США и союзные им страны тем временем планомерно отходят от самоограничений в развязанной против России гибридной войне, заявил Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, они увеличивают объемы поставок вооружений на Украину, пытаясь «сварить Россию» на медленном огне.

Этой же цели должны послужить американские истребители F-16. По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов), первые самолеты доставят в страну в июле. Подготовкой летчиков занимаются США, Нидерланды, Дания и несколько других стран.

Фото: defense.gov F-16

ВС РФ разнесли склады и цеха ВСУ

Российские силы уничтожили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива, сообщили в Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, удары нанесены по складам горючего и военно-технического имущества украинской армии. Вместе с этим уничтожена живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным российского военного ведомства, стрельба велась на расстоянии более трех километров от цели.

Стало известно, что ВСУ перебрасывают в населенные пункты подконтрольной Киеву части ДНР резервные подразделения из числа недавно мобилизованных. Речь идет о Константиновке и Краматорске. По большей части эти военнослужащие не имеют боевого опыта, сообщают представители силовых структур региона.

Свежие силы Киев перебросил и в Черниговскую область. По данным николаевского подполья, личный состав прибыл на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. Российские силы, как отмечается, нанесли по ним удар. Взрыв был слышен в нескольких километрах от населенного пункта. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Кадыров предложил «забрать Одессу и Харьков»

О необходимости «забрать Одессу и Харьков» уже в мае заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в этот период необходимо действовать активнее, нападать и «жестко бить» по украинским территориям.

После этого, считает он, президента Украины Владимира Зеленского следует заставить подписать бумаги. По его словам, речь идет о документах, необходимых для безопасности РФ и русскоязычного населения, проживающего на Украине.

Однако, как считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, план Кадырова по взятию Одессы и Харькова до конца мая является невыполнимым. Он подчеркнул, что важно подходить к делу не с точки зрения победы, а в первую очередь с целью сохранения жизни военнослужащих и командиров.

Он отметил, что Россия имеет оперативно-тактические успехи на поле боя, и сейчас «надо дожимать». Однако торопиться с этим не стоит, уверен Дандыкин. Он предположил, что взятие Одессы и Харькова может произойти через несколько месяцев.

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