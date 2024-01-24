«Надо заканчивать проводить «красные линии»: Котенок о сбитом Ил-76 Котенок заявил, что Киев давно перешел «красные линии»

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале о необходимости России «проснуться и воздавать противнику» в той мере, в которой он это заслуживает, или же перестать проводить «красные линии». Так военкор прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом, который был сбит украинскими военными. На борту транспортного средства было 65 пленных украинцев.

Военкор вспомнил и другие примеры, которые, по его мнению, являются переходом «красной линии». Он задался риторическим вопросом, является ли переходом «красных линий» удар ВСУ по Белгороду, в результате чего погибли 25 мирных граждан. Также он вспомнил возведенную в 2014 году Аллею ангелов (кладбище убитых детей из-за ударов ВСУ. — NEWS.ru). Котенок убежден, что Киев давно перешел «красные линии», и очередные разговоры про них он назвал болтовней.

У нас опять как по команде образовались песни про «красные линии». <...> Аллея ангелов в Донецке пополняется с 2014 года, и это тоже не в счет? <...> Что делать с Белгородом, где в предпоследний день старого года ВСУ убили 25 человек? <...> Почему «красная линия» на военном транспортнике «шире», чем на Белгороде или Донецке? Или все разговоры про «красные линии» — это очередная болтовня? — написал он.

Согласно данным Минобороны РФ, по самолету военно-транспортной авиации Ил-76, вылетевшему с аэродрома Чкаловский в Белгород, были запущены две украинские ракеты, что зафиксировали радиолокационные средства ВКС. Ведомство заявило, что ВСУ нанесли удар из района населенного пункта Липцы в Харьковской области. Помимо 65 украинских военнопленных, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.