«Надо спасать»: Сладков придумал, как помочь украинцам Сладков предложил выдавать паспорта России бежавшим от мобилизации украинцам

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Россия могла бы объявить о выдаче паспортов для граждан Украины призывного возраста и их семей, сказал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, для принятия украинцев придется разработать правила, но людей все же надо спасать.

Определить их особый статус или, возможно, специальные правила их проживания в России, в течение первых пяти лет гражданства. Не ущемление прав, ни в коем случае, но, например обязательное трудоустройство и любой полезный труд (учеба молодежи в вузах тоже учитывается). <...> Украинцев надо спасать, — заявил военкор.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства страны Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения на родину граждан Украины, проживающих на территории страны. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.

Шимоните добавила, что Литва могла бы предпринять определенные шаги для возвращения на Украину граждан призывного возраста. По словам премьера, такие меры следует обсудить на уровне Евросоюза.

Вместе с тем министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что страна не будет выдавать Украине мужчин, уехавших в ФРГ от мобилизации на родине. Он объяснил, что сделать это не позволяет немецкое законодательство.