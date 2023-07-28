«Надо наводить порядок»: блогер Пучков поддержал призыв к зачистке Telegram Блогер Пучков: когда идут боевые действия, политической оппозиции быть не должно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

Пора привлекать к ответственности людей, нарушающих законы в Сети, заявил NEWS.ru блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин. Так он прокомментировал сообщение главреда RT Маргариты Симоньян о том, что в России началась «серьезная зачистка Telegram». По ее словам, дела будут возбуждаться по обвинению в вымогательстве.

Надо наводить порядок. Есть масса граждан, которые в интернете нарушают действующее законодательство, в том числе и уголовное. Естественно, таких надо выявлять и привлекать к ответу, — считает Пучков.

Корме того, блогер призывает к «зачистке» социальной сети Telegram ,в том числе и по политическим причинам.

До идиотии все это доводить, естественно, не надо. Но, когда идут боевые действия, никаких политических оппозиций — в том виде, в каком они существуют, быть не должно, — заявил Пучков.

При этом, по его мнению, при «зачистке» блогосферы от тех, кто позволяет себе дискредитировать Вооруженные силы, следует с особой осторожностью подходить к пулу военкоров и военных блогеров.

Если замалчивать проблему, никто не узнает про ее существование. Но, если ты говоришь — ты дискредитируешь. Это, с моей точки зрения, достаточно странно. Непонятно, как же тогда проблемы обозначать и с ними бороться? — задался вопросом блогер.

Ранее главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в ближайшее время в России в отношении администраторов ряда Telegram-каналов заведут уголовные дела. По ее информации, дела будут возбуждаться по статье УК о вымогательстве.

21 июля суд Мещанского районного суда арестовал бывшего министра обороны ДНР, блогера Игоря Стрелкова и отправил его в СИЗО до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокат Стрелкова Александр Молохов заявил NEWS.ru, что его подзащитный «наложил мораторий» на любые комментарии для СМИ до 2 августа. На этот день запланированы «следственные действия».

13 июля были задержаны администраторы Telegram-канала «Кремлевская прачка». Среди подозреваемых — бывший сотрудник ФСБ Михаил Поляков. Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца Полякова и бизнесмена Александра Санина, которых связывают с каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Решение было принято в рамках дела о вымогательстве в особо крупном размере.