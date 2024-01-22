Надо ли ставить памятник погибшему коту Твиксу

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Злосчастная судьба кота Твикса всколыхнула сентиментальные струны души нашего глубинного народа, потрясенного человеческим равнодушием. Правда, как часто бывает, все мысли народа направлены оказались не на сочувствие хозяйке, а на изобретение изощренного наказания для проводницы. Тут уж весь социум зашелся в едином возгласе: «Распни ее!»

Но если абстрагироваться от предложений отдать эту даму на растерзание диким котам, сжечь публично на костре и выгнать на мороз без права помилования, то идея об установке в Кирове памятника Твиксу не лишена интереса. Ее активно поддержала даже Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета.

Не только овчаркам

В мире есть немало памятников животным, заслужившим благодарность человечества. Есть памятник овчаркам-минерам, спасших многие человеческие жизни, и пастушьим собакам, многие годы поддерживавшим дисциплину в отарах и защищавших овец от хищников. Отлиты в бронзе лабораторные животные, на которых отрабатывали и испытывали новые препараты, отменявшие смертные приговоры многим больным. В Барселоне вас встретит гигантский кот, который поставлен в память о всех хвостатых его сородичах, что спасли портовый город от нашествия крыс. Чем положили конец многим опасным эпидемиям.

В Японии есть памятник удивительной собачьей верности, известный как Хатико. И в Москве установлен особый памятник. Памятник не столько животному, сколько людской солидарности, его противодействию скорбному бесчувствие и бессмысленной жестокости. Памятник-предупреждение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трагедия в пешеходном переходе

Фигурка лежащего на маленьком постаменте бронзового пса, почесывающего себя за ухом, появилась почти 17 лет назад в подземном переходе у станции метро «Менделеевская». Ее автор известный скульптор Александр Цигаль недаром назвал скульптуру «Сочувствие». Дело в том, что не один год в этом переходе жил пегий бездомный пес, чем-то похожий на овчарку. Местные жители прекрасно его знали, никто его не боялся, многие постоянно покармливали. И пес был чем-то вроде талисмана района. А потому его исчезновение заметили сразу.

Трагедия случилась, когда он попал на глаза неадекватной барышне, которая сначала натравила на него свою собаку, а потом достала нож и нанесла несколько ударов беззлобном псу. Самое удивительно в том, что идея увековечить пса одновременно родилась у многих горожан. Начался добровольный сбор средств. Собирали даже не на пятник псу, а на отлитое в бронзе напоминание, что злу и жестокости можно противостоять только всем миром. Миром нормальных людей.

Твикс также станет предупреждением

Мне кажется, что бронзовая или гранитная фигурка кота Твикса на кировском железнодорожном вокзале также могла бы стать символом. Ведь если кто-нибудь из пассажиров заинтересуется происхождением памятника и в ответ услышит историю маленькой кошачьей трагедии, то в этом уже будет толк.

Ведь и пес из столичного перехода, и Твикс в Кирове — это не для братьев наших меньших. Это для нас, людей.

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