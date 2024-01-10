«Надо идти на Харьков»: названы все способы остановить обстрелы Белгорода

Фото: МО РФ

Интенсивность обстрелов приграничных российских областей со стороны Украины в последние недели резко возросла. Во вторник украинская армия с помощью БПЛА атаковала Орловскую и Курскую области. Ранее российские системы ПВО сбили 10 запущенных ВСУ реактивных снарядов над территорией Белгородской области. А перед Новым годом ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибло 25 человек. Какие системы используют ВСУ для обстрелов, как ВС РФ могут их предотвратить и как отвечают на атаки Украины — читайте в материале NEWS.ru.

Как ВСУ бьют по российским городам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во вторник, 9 января, сообщил о падении двух беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию нефтебазы в областном центре. Он уточнил, что в результате атаки на объекте топливно-энергетического комплекса возник пожар. Пламя удалось оперативно локализовать.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил о том, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ. По его словам, осколки от беспилотников упали в селе Горналь Суджанского района.

А в понедельник российские системы ПВО сбили 10 запущенных ВСУ реактивных снарядов в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, по предварительным данным, пострадали три человека», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также заявил, что системы ПВО сбили 10 воздушных целей при подлете к городу.

Глава региона добавил, что в двух многоквартирных домах оказались выбиты окна, также пострадало одно частное домовладение. Кроме того, осколками повреждены три автомобиля. Четыре грузовые машины загорелись, но экстренным службам удалось оперативно справиться с возгоранием.

До этого Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе включилась сирена ракетной опасности. Он призвал граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 8 января ВСУ также обстреляли в Белгородской области город Шебекино. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. А за день до этого — 7 января — ВСУ, по словам Гладкова, выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов.

Приграничные территории России подвергались атакам и раньше. Так, в феврале 2023 года в результате обстрела Белгородской области погибла женщина. По словам Гладкова, выпущенный ВСУ снаряд попал в частный жилой дом в Волоконовском районе.

Однако интенсивность воздушных атак резко выросла перед самым Новым годом. 29 декабря ВСУ трижды обстреляли Белгородскую область. В Шебекино различные повреждения получили четыре частных жилых домовладения. 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода, в результате которого погибло 25 человек, в том числе трое детей. Более ста человек получили ранения. Также были повреждены более ста автомобилей, большая часть из которых сгорела. Выявлены повреждения в 22 многоквартирных домах, магазинах, торговых центрах, а также на объектах газоснабжения и водоснабжения.

Фото: МО Украины

Чем ВСУ атакуют Белгород и Брянск

Как сообщили в Минобороны РФ, для удара по Белгороду ВСУ использовали украинскую РСЗО «Ольха» — в запрещенном кассетном снаряжении, а также РСЗО «Вампир» чешского производства. Обе установки — модернизированная версия советских ракетных систем «Смерч» и «Град» соответственно.

Почему российская ПВО пока не справляется с ударами ВСУ

По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, российские системы борьбы с БПЛА пока не могут обнаруживать низколетящие цели, этим и пользуются ВСУ, атакуя территорию России с помощью беспилотников.

«У России очень хорошая система противовоздушной обороны. Однако у нее есть два серьезных недостатка. Во-первых, она не видит низколетящие цели. Во-вторых, разведка воздушных целей ведется локаторами, которые может видеть противник. ВСУ этим пользуются, планируя атаки на наши города. Те системы, которые способны обнаруживать низколетящие цели, пока находятся у нас в разработке. Нужно совершенствовать ПВО в техническом плане», — заявил Соболев в разговоре с NEWS.ru.

Обстрелы ВСУ приграничных территорий отличаются от ударов ВС РФ по Украине, рассказал NEWS.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его мнению, действия российской армии отличает военная целесообразность.

«Россия наносит удары по территории, контролируемой ВСУ, с целью уничтожить склады вооружений, выявленные места скопления личного состава. Атаки носят совершенно военный характер. Будь это удары, аналогичные тем, что наносит киевский режим, количество жертв измерялось бы десятками тысяч человек», — заявил Онуфриенко.

Эксперт отметил, что российские вооружения — более точные и современные, нежели украинские. «ВС РФ используют значительно более тяжелые средства поражения, чем ВСУ. Украинская армия наносила удары по приграничным областям России в том числе с помощью РСЗО „Вампир“ — чешский вариант РСЗО „Град“. Ее недостаток в том числе — большой разброс снарядов. А Россия использует, например, более точные и мощные гиперзвуковые ракеты „Кинжал“. Также запускает и БПЛА „Герань“», — сказал Онуфриенко.

Как ВС РФ ответили на удар по Белгороду

По данным Минобороны РФ, высокоточным ракетным ударом 31 декабря 2023 года по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, «принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде».

«Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации», — заявили в российском военном ведомстве.

Ракетный удар был нанесен и по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Были ликвидированы представители руководящего состава СБУ и бойцы, которые подготавливали диверсии на территории России.

«Также высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях», — отметили в Минобороны.

По данным МО РФ, в результате ответной атаки были уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, при помощи которых ВСУ планировали в новогодние праздники наносить удары по Донецку.

«Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам и военной инфраструктуре Украины.

В свою очередь на Украине считают, что ответом российской стороны на очередной удар по Белгородской области стала атака, которая прошла в ночь на 8 января. В тот день в Харькове прогремело более шести взрывов, сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов. По его словам, повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, по данным украинских властей, взрывы прогремели утром 8 января в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья. Жители Хмельницкой области заявили о грохоте вблизи Староконстантиновки, где располагается аэродром ВСУ.

Как Россия может обезопасить Белгородчину

Необходимо разгромить группировку ВСУ на Харьковском направлении, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Окончательное решение вопроса обстрелов российской приграничной территории — уничтожение группировки украинской армии на этом направлении. Россия может провести стратегическую наступательную операцию. Однако неясно, когда эта операция начнется», — заявил NEWS.ru Сивков.

Аналитик добавил, что добиться сокращений интенсивности нападений можно и без такой операции. «Что может предотвратить подобные обстрелы сейчас? Во-первых, усиление российской ПВО, что позволит сбивать больше украинских ракет. Во-вторых, организация разведки таким образом, чтобы выявлять и уничтожать установки, с которых производятся обстрелы. Атаки Белгорода — чистый, рафинированный терроризм. Его цель — деморализовать российских граждан», — сказал Сивков.

В свою очередь военэксперт Онуфриенко считает, что для снятия угрозы обстрелов приграничных территорий России ВС РФ необходимо проводить наземную операцию на Харьковском направлении.

«Безусловно, никакими ракетными ударами, никакими бомбардировками ВСУ нельзя вынудить отступить. Для этого нужно именно наступать. Даже ядерные бомбардировки США в августе 1945 года не вынудили Токио подписать капитуляцию. Япония сдалась, только когда советские войска разгромили Квантунскую группировку. Так что рассчитывать ни на здравый смысл, ни тем более на какое-то сопереживание украинских властей к собственному населению не приходится», — заключил Онуфриенко.

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