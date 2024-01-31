Надеждин подал подписи в ЦИК России Надеждин сообщил, что принес в ЦИК России 105 тысяч подписей

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин в своем Telegram-канале сообщил, что принес в Центральную избирательную комиссию 105 тысяч подписей. Он отметил, что с ним находится его команда.

Я принес 105 тысяч подписей в ЦИК! Со мной — моя команда, — заявил Надеждин.

ЦИК РФ в свою очередь сообщила, что пока не рассматривала подписи на предмет нарушения закона о регистрации кандидата на выборы главы государства.

До этого стало известно основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки. За пару часов до этого Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку, собранные для регистрации кандидатом на выборах. Партия Богданова утром 31 января предоставила в ЦИК 20 коробок с 105 тысячами подписей. По словам политика, всего его команде удалось собрать более 168 тысяч подписей.

Ранее эксперты предположили, что до дня голосования на президентских выборах в России дойдут четыре зарегистрированных на сегодняшний день кандидата. По их мнению, это будут нынешний глава государства Владимир Путин, кандидаты от партий Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Они допустили, что кандидатом может быть зарегистрирован и лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.