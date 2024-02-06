Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за дронами «Алмаз-Антей»: над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за БПЛА

Фото: МО РФ

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотными летательными аппаратами на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, заявил РИА Новости заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий. По его словам, на данный момент радиолокационное поле вокруг Москвы построено в основном на радиолокационных средствах концерна.

Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала спецоперации, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются, — пояснил Савицкий.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что танки Т-80БВМ, применяющиеся армией РФ в зоне проведения специальной военной операции, оснастили комплексами «Волнорез». Этот комплекс используется для защиты бронемашины от беспилотников противника. Он основан на технологиях радиоэлектронной борьбы.

Глава Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что с начала специальной военной операции регион более 1,9 тысячи раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По его словам, в 2024 году украинская армия атаковала регион свыше 40 раз. В общей сложности в результате обстрелов погибли восемь мирных жителей, еще 68 человек пострадали.