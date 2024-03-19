Над Курской и Белгородской областями сбили ракеты Patriot и С-200

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Пресечена попытка ВСУ совершить атаку переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Инцидент произошел в районе 22:30 мск. Кроме того, над Белгородской областью сбили ракету Patriot.

Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области, — говорится в публикации военного ведомства.

Еще до начала атаки губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о временных перебоях с электричеством в Курске. По его данным, поломку устраняют экстренные службы. Минобороны РФ также оповестило об уничтожении над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее Старовойт проинформировал, что украинские военные обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, повредив три дома.

Накануне стало известно, что пять жителей Белгородской области погибли за сутки в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.