Над Крымом сбили две украинские ракеты Минобороны РФ: средства ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над территорией Крымского полуострова, сообщило Министерство обороны России. Как добавили в ведомстве, жертв и разрушений нет.

18 октября т. г. около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма, — говорится в сообщении.

Как добавили в Минобороны, ракеты ВСУ перехватили в воздухе. Фрагменты объектов упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле.

Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома сообщила, что власти Соединенных Штатов передали Украине тактические ракеты ATACMS. Там уточнили, что эта поставка должна повысить боевой потенциал Киева. Высокопоставленные лица Вашингтона заявили, что украинской армии доставили не меньше дюжины ракет.

Поставки состоялись в последние несколько дней. Вероятно, США официально объявят об этом, когда ракеты будут использованы в зоне боевых действий. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, тайная передача Киеву тактических ракет является грубой ошибкой Вашингтона.