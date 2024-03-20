Над Энгельсом уничтожили несколько БПЛА Бусаргин: над Энгельсом в Саратовской области уничтожили несколько БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в собственном Telegram-канале сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Энгельсом БПЛА. По его предварительным данным, никто не пострадал.

Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет, — уточнил глава региона.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко ранее предупредил, что Украина планирует создать миллионы дронов-камикадзе. По его словам, на линии фронта опаснее всего именно такие, дешевые, легкие в производстве БПЛА. Для территорий, находящихся далеко от передовой, угрозу представляют тяжелые беспилотники.

На территории Воронежской области примерно с 19:00 18 марта дважды вводили режим опасности атаки дронов. О том, что угроза миновала, власти объявили только к утру 19 марта. Один беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Накануне Вооруженные силы Украины в 10:30 мск предприняли очередную попытку совершить атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В Минобороны РФ уточнили, что в небе над регионом было сбито девять реактивных снарядов.