Над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА

Фото: Alexander Legky/Global Look Press/Global Look Press

В Брянской области пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским и Почепским районами, — оповестил он.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Губернатор также поблагодарил за работу российские подразделения ПВО.

Ранее стало известно, что экипажи Су-34 нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении. Затем летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

В результате уничтожения российскими вооруженными силами двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные, заявлял депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он пояснил, что в установку интегрирован многофункциональный радар, который очень сложен в использовании. Поэтому можно допустить, что для его эксплуатации на Украину тайно направили американских военных специалистов, отметил Шеремет.